"Proteste vor fi intotdeauna. Poate unii asa inteleg deja sa traiasca: protestand pentru ceva. (...) Eu cred ca la unii, da (a ajuns sa fie un mod de viata, n.r.) Dar este in regula. Stiti, era intr-un celebru desen animat, "Oblio", Omul semnal. Tot atragea el atentia si indrepta lumea incolo sau incoace. Este in regula. Repet, anul 2018 este un an special, este anul Centenarului Romaniei, avem o suta de ani de Romanie, asa cum o stim noi astazi. Anul acesta s-au implinit o suta de ani de la marile lupte din Marasti, Marasesti si Oituz. Oamenii aceia au luptat si toata clasa politica in acei ani si-au dat mana ca sa faca ceva cu tara, sa uneasca, sa o urneasca din loc. La o suta de ani, eu cred ca ar trebui sa le urmam exemplul si sa fim toti uniti si daca protestam pe ceva, sa o facem constructiv. Nu proteste, de dragul protestului", a mentionat prim-ministrul la Romania Tv.

Seful Executivului transmite un indemn la unitate.

"Le urez la toti acelasi lucru, ca anul 2018, fiind anul Centenarului Romaniei, sa fie anul care uneste romanii, nu anul care dezbina, sa fie anul in care toti la un loc sa oferim un cadou Romaniei: o multime de realizari, o viata mai buna pentru romani. Cu noi tragand toti in aceeasi directie si cu viteza maxima in directia cea buna pentru Romania. Sa avem toti intelepciune, sa fim sanatosi si sa putem sa incheiem anul viitor fiind fericiti ca impreuna am facut ceva pentru Romania", a completat el, citat de hotnews.ro.