Deputatul Catalin Radulescu a anuntat ca nu mai vrea sa isi sustina propriul proiect de lege pentru ca a depus deja amendamente asemanatoare in comisia speciala pentru modificarea codurilor penale.

”Am retras proiectul, insa avem amendamente depuse acum trei luni de zile la comisia speciala. Voi sustine reducerea pedepselor”, a spus Catalin Radulescu, potrivit Antena 3.

Asadar, problema nu este ca modificarile ar fi daunat in vreun fel, ci ca ele exista deja in alta parte. Nu acelasi lucru l-au considerat si colegii de partid ai lui Catalin Radulescu. Multi dintre ei si-au retras deja semnaturile, deoarece considera ca nu au fost bine informati.

Aida Caruceru , deputat PSD: "Imi voi retrage semnatura de pe proiectul de lege, pentru ca nu sustin initiativa si nu sunt de acord nici cu demersul. Am fost gresit informata de catre colegul meu (am fost informata ca semnez pentru sustinerea unor proiecte de legi care nu aveau nimic de-a face cu Justitia) si, din cate stiu, in aceasta situatie se mai regasesc si alti colegi”, a spus Aida Caruceru, deputat PSD.

Si deputatul PSD Costel Lupascu a anuntat, vineri, ca isi retrage semnatura de pe proiectul lui Catalin Radulescu care instituie prag de 200.000 lei la abuz si abroga articolul referitor la folosirea functiei in scop sexual, aratand ca, in forma initiala, acesta nu avea prevederi controversate.