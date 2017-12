"Ce e prima data cand se unesc (ambasadele - n.r.)? Cum e posibil ca aceste ambasade sa nu-si fi acordat mai intai, daca e sa discutam cinstit, daca e o abordare de buna credinta, sa nu-si fi acordat mai intai sansa de avea forma finala a legilor si tradusa si sa se uite cu atentie si sa-si spuna punctul de vedere?

Sa nu mai vorbim de faptul ca, totusi, Parlamentul Romaniei este ales de niste romani, intr-un stat suveran si are dreptul sa legifereze", a afirmat Liviu Dragnea, la Romania Tv, intrebat in legatura cu scrisoarea mai multor ambasade referitoare la modificarile legilor justitiei.

Dragnea a dat mai multe exemple privind modul in care functioneaza justitia in mai multe tari

a spus Dragnea.

Intrebat daca a discutat cu reprezentantii Guvernului, ministrul de Externe, prim-ministru pe aceasta tema, Dragnea a spus: "Am discutat, am vorbit ieri, ieri am stat de vorba si eu i-am spus domnului Tariceanu si domnului Melescanu sa nu uitam totusi ca suntem o tara suverana, independenta, care avem drepturi".

Dragnea: Modificarea legilor justitiei s-a facut constitutional

El a mai spus ca modificarea legilor justitiei s-a facut constitutional prin procedura cea mai democratica posibila, prin dezbatere prealabila. "Cred ca peste 90% din ceea ce se regaseste in aceste trei legi sunt propunerile venite din partea asociatiilor magistratilor. E foarte important de stiut. Eu in fiecare zi aflam ca au mai venit propuneri din partea asociatiilor de magistrati, ca veneau emailuri, ca veneau si le sustineau", a adaugat Dragnea.

Intrebat daca a discutat cu premierul privind posibilitatea unei prorogari a intrarii in vigoare a modificarilor legilor justitiei, Dragnea a spus ca exclude aceasta varianta, scrie Agerpres.



"Nu s-a discutat absolut deloc, exclud aceasta varianta. Ce motiv ar avea un Guvern sa proroge astfel de legi? Nu, categoric. Premierul a votat legile, a fost cu mine in banca cand a votat", a adaugat Liviu Dragnea.

Intr-o scrisoare data publicitatii in 21 decembrie, Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei in Romania au facut apel la "toate partile implicate" in procesul de reforma a justitiei "sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si a luptei impotriva coruptiei".