"Eu am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. Din pacate la dosar nu am acces. Eu nu pot sa imi vad dosarul. Uite asa, pur si simplu. Am cerut dosarul imediat, chiar din ziua in care am fost chemat acolo si mi s-a spus ca da. Vi se pare corect? Ca vorbeam mai devreme de dreptul la aparare, de arme egale, de un proces echitabil, de un proces corect", a declarat presedintele PSD la Romania Tv.

Dragnea a mai mentionat ca ca avocatul sau merge la audieri, dar "nu stim ce e in spate, sa vedem pe ce s-au bazat cand au facut tot acest spectacol, ca este vorba de un spectacol", potrivit capital.ro.

"Acolo au fost niste oameni care au dat declaratii, domnul Victor Ponta, domnul Dan Sova, domnul Teodorovici, domnul Nitulescu care tot da declaratii, ne uitam, le citim. Ce pot sa va spun? Ca resping categoric toate aceste acuzatii din acest dosar, absolut toate, dar probabil ca in viata asta o sa avem acces si la dosar", a punctat Liviu Dragnea.