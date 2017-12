"Eu nu cred ca e nevoie de ordonanta de urgenta pentru ca si aceste initiative legislative trebuie adoptate dupa dezbateri. Nici nu sunt de acord sa facem o sesiune extraordinara, nu cred ca se impune. Asta nu inseamna ca in vacanta parlamentara comisia speciala nu se poate intruni de cateva ori sa primeasca propuneri. Noi vorbim aici de trei componente. Este vorba de un pachet de modificari generate de necesitatea de a transpune in legislatia romaneasca o directiva extrem de importanta care se refera la prezumtia de nevinovatie, dreptul la un proces echitabil, care trebuie implementata pana in aprilie anul viitor. Deci, nu a rasarit asa din spuma marii, ca a visat cineva, discutia pe directiva trebuia sa inceapa deja de anul trecut, din anul 2016", a declarat presedintele PSD la Romania Tv.

Dezbaterile sunt in stadiul incipient, puncteaza presedintele Camerei Deputatilor.

"As vrea sa nu se supere nimeni pe nimic. Deocamdata sunt niste propuneri, amendamente care au venit, o sa mai vina amendamente. Sunt amendamente, ele se dezbat, sunt pareri, argumente pro, argumente contra, vin specialisti si spun care sunt efectele, se renunta, se modifica. Este un proces democratic. Suntem la stadiul incipient. Sunt absolut convins cand vom ajunge in preajma votului final, al adoptarii raportului, vor fi discutii serioase si aceste dezbateri ne vor ajuta sa nu luam decizii gresite in Parlament. (...) Eu zic ca aici trebuie sa stam linistiti, ca si cu legile justitiei", a mai mentionat Dragnea, citat de antena3.ro.