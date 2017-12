"Evaluarea Guvernului s-a facut permanent si se face uitandu-ne la masurile pe care le-am adoptat in Guvern si ne uitam si in Parlament. Trebuie sa vedem anul viitor daca forma Guvernului este cea mai buna, daca este nevoie sau nu sa se procedeze la o restructurare a Guvernului. Daca da sau nu. Nu a existat nici din partea Guvernului nici din partea noastra in coalitie vreo perioada de ragaz in care sa poti sa faci o astfel de analiza si am avut o discutie cu primul ministru si cu domnul Tariceanu ca in ianuarie sa incepem sa discutam daca se impune, dintr-o discutie cu membrii Guvernului, sa vedem daca este necesar sau nu, pentru ca in ianuarie vom incepe discutii serioase despre ce putem face pentru ca activitatea guvernamentala sa fie si mai buna decat a fost in aceasta perioada. A fost un an guvernamental bun, cu rezultate bune, cu o munca eficienta, cu masurile adoptate", a declarat Dragnea la Romania TV.

Liderul social-democrat a tinut sa precizeze ca este multumit de activitatea premierului Mihai Tudose.



"Eu sunt multumit de activitatea premierului Tudose. Este un tip care nu e foarte calm, sunt oameni care nu sunt foarte calmi. (...) Toti trebuie sa fim mai calmi, cand esti mai calm aduni mai multe in jurul tau, cand esti nervos, nu aduni", a punctat presedintele PSD, citat de digi24.ro.