"De la inceput, imediat dupa alegeri, atat presedintele Iohannis cat si cei care au pierdut alegerile nu s-au multumit cu aceasta stare de fapt si au incercat si incearca si acum sa faca orice pentru ca aceasta guvernare sa nu functioneze, aceasta guvernare sa nu fie sustinuta de o coalitie politica stabila si PSD sa nu fie un partid stabil si in permanenta sa bage batul prin gard. In principal in PSD, au incercat si cu ALDE (...) In PSD in permanenta, din martie cred, a inceput sa li se spuna unor colegi - vedeti ca pe Dragnea il vom aresta, o sa-l bagam la puscarie, va disparea, trebuie sa va pregatiti, tu esti bun. Altuia ii spunea: tu esti bun sa fii presedinte si asta s-a intamplat in permanenta. Probabil ca i s-a spus si lui Sorin (Grindeanu - n.r.) chestia asta, nu mi-a spus, trebuie sa spuna - da sau nu. Dar li s-a spus si altor colegi, li s-a spus si in noua guvernare, adica in Guvernul pe care il conduce Mihai Tudose, unor colegi, unor membri din acest Guvern", a spus Dragnea la Romania Tv.

El a adaugat ca nu stie daca aceste lucru i s-a spus si premierului Mihai Tudose, dar cel putin doi membri ai Guvernului Tudose i-au spus "explicit" ca li s-a transmis ca ar fi mai buni sa devina presedinte PSD, scrie Agerpres.

"Cel putin doi membri din guvern mi-au spus explicit si eu ii consider pe amandoi barbati si sa isi asume, sa spuna public si cine si cand. Eu ii astept cu foarte mare prietenie si cu foarte mare incredere, le-am spus sa inteleaga ca sunt membri in Guvernul Romaniei si ca astea sunt actiuni care vin dintr-o zona oculta a statului. Eu ii astept dupa anul nou (sa spuna cine le-a zis aceste lucruri - n.r.), daca ei nu o sa spuna o sa spun eu cu subiect si predicat, dar nu vreau sa-i pun intr-o situatie in care sa zica da sau nu, sa mormaie, eu cred ca vor avea aceasta barbatie sa faca lucrul asta. In primul rand e bine pentru ei", a mentionat Dragnea.