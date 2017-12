"Putem sa spunem ca au fost dezbateri foarte mari. Intentia, si eu sper ca si finalitatea, ca legile care vor iesi sa fie (...) mult mai bune decat ceea ce au fost. Sigur, probabil ca, am inteles ca au fost contestate, si in stanga si in dreapta, probabil ca presedintele nu le va promulga, dar cred eu ca aceasta perioada de sarbatori ne va da posibilitatea sa meditam foarte mult asupra legilor si daca ele vor fi respinse sau nepromulgate, cu siguranta se va face efort serios ca orice inadvertenta, orice lucru care nu este asa cum ar trebui sa fie va fi remediat, asa cum am spus, cu votul Parlamentului. Pana la urma, trebuie sa intelegem cu totii ca Parlamentul este forul legislativ. Acolo se croiesc, acolo se dezbat, acolo se voteaza legile intr-o tara normala, in care pretindem cu totii ca facem parte", a precizat Ioan Dirzu.

El a mai sus ca PSD - ALDE sunt deschise "oricaror discutii, dezbateri si modificari spre mai bine", scrie Agerpres.

Singurul deputat PSD de Alba a criticat modul in care parlamentarii USR s-au manifestat la votul pe legile justitiei

In opinia liderului PSD Alba, "Romania, sau Parlamentul, nu are opozitie, iar cei de la USR atarna ca un pietroi greu de gatul Parlamentului prin gesturi, prin atitudine si prin ceea ce vor sa faca". Dirzu a sustinut ca USR vrea sa schimbe votul prin presiuni. "Ca or fi externe, ca or fi interne, ramane de vazut si de analizat", a declarat acesta.

In ceea ce priveste recenta propunere legislativa, depusa de catre mai multi parlamentari PSD, ce prevede executarea la domiciliu a pedepselor cu inchisoarea de pana la 3 ani, precum si un prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, Ioan Dirzu a spus ca este o initiativa care urmeaza sa fie dezbatuta, iar din dezbaterile respective lucrurile "se vor aseza exact cum ar trebui sa se aseze" inainte ca ea sa devina lege.



"Nu putem sa ne spunem care este parerea noastra. Sigur, votul majoritatii va decide ceea ce trebuie sa se intample acolo. Unii spun ca este prea mic, altii ca trebuie scos, altii ca nu ar trebui sa existe. Sigur, asta este jocul democratic, supunerea la vot si dezbaterile in care eu am mare, mare incredere", a declarat Ioan Dirzu, intrebat punctual despre cum anume apreciaza pragul de 200.000 de euro.