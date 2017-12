"Atunci cand una discutam si alta fumam...

In aceasta dimineata mi-am retras semnatura de pe doua initiative legislative. N-am de gand sa fac niciun compromis! Nu e deloc in regula sa amestecam mere bune cu mere stricate...

Exemplu: Sa le permiti celor care sufera de boli grave sau incurabile sa efectueze arest la domiciliu mi se pare un lucru foarte bun. Sa elimini insa articolul 299 din Codul penal (cel referitor la Folosirea abuziva a functiei in scop sexual) mi se pare o mare prostie! (...)

Fac apel la toti colegii si toate colegele care au semnat aceasta initiativa legislativa sa citeasca forma in care a fost depusa si sa-si retraga semnaturile.

De asemenea, consider ca pragul de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu este o gonflare inutila a pragului propus initial. Este clar ca DNA a facut abuz de... abuz in serviciu pentru a controla jocul politic din Romania. Pentru cine stie sa citeasca si nu e doar sclavul propagandei, se gaseste foarte usor informatia conform careia Comisia de la Venetia sugereaza impunerea prin lege a unui prag mare tocmai pentru a evita abuzurile unor procurori a caror preocupare ar putea fi tocmai preluarea controlului asupra jocului politic. Insa pragul de 200.000 de euro mi se pare mult umflat. S-a propus in trecut 200.000 de lei, s-a propus si 100.000 de lei. In orice caz, semnificativ mai jos de 200.000 de euro...

In ceea ce priveste cealalta initiativa legislativa care nu mai are semnatura mea, lucrurile sunt cat se poate de limpezi. Una este sa aduci completari si clarificari, dar cu totul altceva e sa modifci legea astfel incat sa nu-i mai consideri functionari publici pe parlamentari si pe Presedinte. Atat parlamentarii, cat si Presedintele tarii SUNT si TREBUIE SA RAMANA functionari publici, aflati in slujba cetateanului care i-a ales prin votul sau!", a scris Liviu Plesoianu pe Facebook.