"Pe site-ul Comisiei am facut o scurta prezentare cu modificarile la cele trei legi si tot pe site-ul Comisiei a fost acea comunicare si legile in sine traduse in limba engleza. Datorita faptului ca din partea anumitor ambasade s-a primit un punct de vedere care viza ca a fost amputata independenta Justitiei, ca a fost diminuata lupta impotriva coruptiei, am considerat necesar pentru o corecta informare a tuturor partenerilor externi si a tuturor celor care sunt interesati de reforma privind cele trei legi sa consulte si sa vada modificarile si am facut si o scurta prezentare a acestor modificari, tinand cont de deciziile Curtii Constitutionale, de deciziile Comisiei de la Venetia, de solicitarile asociatiilor profesionale. Aceasta scurta prezentare, cat si legile in sine se gasesc pe site-ul Comisiei si le-am tradus in ideea ca Ministerul Afacerilor Externe este cel care este in contact fie cu ambasadele (n.r. - straine din Bucuresti), fie cu ambasadele noastre din exterior", a declarat pentru AGERPRES Iordache.

El a adaugat ca mai departe Ministerul Afacerilor Externe va avea un dialog cu ambasadele.

"Mai departe, MAE va avea un dialog cu ambasadele noastre. Am inteles de la domnul ministru Melescanu ca dumnealui va stabili un program, pentru ca inteleg ca o parte dintre ambasadori acum sunt plecati in vacanta asta de sarbatori, dar mai departe comunicarea cu ambasadele si cu mediul diplomatic o va face Ministerul Afacerilor Externe", a precizat Iordache.

Iordache i-a transmis lui Melescanu modificarile pe legile Justitiei

Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a transmis joi ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, proiectele de acte normative prin care au fost modificate Legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004 pentru a fi prezentate ambasadorilor.

Potrivit unor surse parlamentare, Iordache i-a transmis lui Melescanu mai multe documente, printre care unul in care sunt prezentate modificarile la legile Justitiei si cele trei proiecte de modificare a legilor mentionate.