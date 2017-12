Gheorghe Stefan a cerut directorului unei societati comerciale sa sponsorizeze echipa de fotbal cu 3% din sumele pe care firma urma sa le incaseze in baza unui contract cu SC Hidroelectrica SA, in 2010.

In schimbul acestui procent, fostul primar al municipiului Piatra Neamt, s-a angajat sa intervina pe langa functionarii din conducerea Hidroelectrica, societate cu capital majoritar de stat.

Astfel, in perioada 2010 - 2011, intre SC FC Ceahlaul SA Piatra Neamt si societatea cu activitate in constructii au fost incheiate 7 contracte de reclama si publicitate, pe baza carora au fost emise 9 facturi fiscale si a fost achitata suma de 998.000 de lei, fara a exista un document privind executarea obligatiilor asumate de prestator.

Dosarul se va judeca la Tribunalul Neamt, potrivit Jurnalul.ro.

Fostul primar al municipiului Piatra Neamt a fost trimis in judecata in mai multe dosare. Are o condamnare definitiva de 6 ani la inchisoare si a fost eliberat conditionat in septembrie 2017. La aceasta, se adauga alte doua condamnari, care nu sunt definitive.