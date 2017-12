Printre proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului se numara si un proiect de OUG pentru modificarea Ordonantei de Urgenta 57/2016 privind reglementarea unor masuri in vederea conformarii statului la unele obligatii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractiva, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, se arata intr-un comunicat al Executivului remis AGERPRES.

Executivul urmeaza sa discute si un memorandum cu tema "Incadrarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea intreprinderilor care au angajati ce beneficiaza de scutiri in baza art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in politicile economico-bugetare si financiare ale statului roman". Acest memorandum se refera la angajatii din domeniul IT.

In sedinta ar putea fi analizat si un proiect de hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, dar si un proiect de hotarare pentru aprobarea elementelor tehnice necesare in vederea aplicarii OUG 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC in vederea achizitionarii de autoturisme.

Pe agenda sedintei se mai afla proiecte de hotarare privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional; trecerea unor parti de imobil, aflate in administrarea RAAPPS, din domeniul privat al statului in domeniul public al statului si darea acestora in folosinta cu titlu gratuit Asociatiei Romane pentru Transparenta; aprobarea tarifului pentru unele operatiuni efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale.

Guvernul urmeaza sa mai discute un memorandum cu tema "Demararea pregatirii unui portofoliu de proiecte de transport ce urmeaza a fi implementate in viitorul cadru financiar multianual (2021-2027)" si un altul referitor la continuarea aplicarii schemei de ajutor de stat instituita prin HG 537/2014 privind conditiile, procedura si termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor.