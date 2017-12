"Dezbaterea parlamentara desfasurata cu privire la acest proiect de lege, asumat de 10 deputati si senatori, prin deturnarea unui proiect promovat in PowerPoint de Ministrul Justitiei, la 23 august 2017, a ignorat punctul de vedere covarsitor majoritar al magistraturii si avizele consecutive negative emise de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin urmare, este din start neconform cu legea fundamentala. (...)



In cursul lunii octombrie 2017, aproximativ 4000 de judecatori si procurori romani, adica mai mult de jumatate din numarul lor total, si-au insusit Memoriul pentru retragerea proiectului de modificare a "legilor justitiei" adresat Guvernului Romaniei, iar in noiembrie 2017, peste 90% din adunarile generale de la instantele si parchetele din Romania s-a opus actualelor proiecte aflate in dezbatere parlamentara. Prin urmare, peste 6000 de judecatori si procurori romani nu au acceptat acest proiecte de lege, vointa lor nefiind luata in considerare, evitandu-se orice dialog cu acestia. Totodata, protestele tacute efectuate de mii de magistrati romani, incepand cu 18 decembrie 2017, in fata sediilor instantelor judecatoresti sunt de notorietate, fiind preluate de presa din intreaga lume", se arata intr-o scrisoare a Forumului Judecatorilor, potrivit digi24.ro.