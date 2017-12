"Atacurile au fost personalizate, atacurile au fost hiperpersonalizate, au fost atacuri de campanie de demonizare personala. Cand ataci un partid intr-una e o chestiune difuza. Trebuie sa ai, de exemplu cand suntem la guvernare, o guvernare foarte proasta. Guvernarea a fost una cu efecte bune, este pentru prima data cand un program de guvernare bun se pune in practica pe perioada acestui an, dar scandalul a fost foarte mare. Noi adoptam masuri clare, certe, oficiale si se spunea: chiar daca au fost adoptate, nu o sa fie bani. Acum cateva zile spunea cineva in Parlament ca de fapt am mintit si nu am marit pensiile, adica deja nu se mai discuta in limita rationalului", a spus Dragnea la Antena 3.

Intrebat daca l-a batut gandul sa plece pur si simplu din fruntea PSD, Dragnea a precizat ca au fost multe discutii pe acest subiect.

"Am avut foarte multe discutii in partid despre si pe marginea acestui subiect si de fiecare data colegii au spus sa nu existe niciun fel de ezitare in privinta asta. Absolut niciun fel de ezitare. Ok! Mergem mai departe", a spus acesta.

"Daca cedez s-ar considera un mare semn de slabiciune pentru partid si partidul ar putea sa intre intr-o perioada de mari framantari care ar subrezi si partidul si coalitia si guvernarea, implicit, ceea ce nu se doreste. Asta nu inseamna ca e simplu pentru mine", a mentionat Dragnea.

Presedintele PSD si-a exprimat convingerea ca sunt si oameni de buna credinta printre cei care au iesit la proteste, dar el daca ar merge sa protesteze s-ar informa foarte bine, pana la cel mai mic detaliu, despre motivele pentru care protesteaza, pentru a nu fi manipulat, scrie Agerpres.



"Incerc sa am o atitudine nerazboinica, dar sunt destul de contrariat de atitudinea unor parlamentari care nu cred ca au venit in Parlament pentru circ. Intr-o comisie parlamentara sa iti aduci o boxa pe care sa o dai la maxim si sa urli acolo sa nu poata tine lucrarile comisiei este greu de explicat, este greu de inteles, este greu de acceptat. Sa furi microfonul din plenul Parlamentul, sa il furi, efectiv, sa il smulgi si sa-l ascunzi undeva ca sa nu se mai tina sedintele Parlamentului... Daca nici in Parlament nu putem avea dezbateri, atunci unde putem avea? Ei vorbesc despre democratie, despre statul de drept, statul de drept inseamna si functionarea Parlamentului, adica noi suntem in situatia in care o minoritate vrea sa dicteze in Parlament, dar nu vrea sa dicteze prin vot, ci prin actiuni violente care sa tulbure dezbaterea si mersul firesc al lucrurilor", a incheiat Liviu Dragnea.