"In primul rand am convingerea ca nicio prevedere din legile adoptate nu afecteaza independenta justitiei si nici nu afecteaza activitatea magistratilor si nu ma refer numai la lupta anticoruptie, (...) ci la activitatea tuturor magistratilor, nici a judecatorilor, nici a procurorilor. Deci, asa ceva nu exista. Este un pas. Eu sper ca aceste legi sa fie un pas important in procesul mai lung sau mai scurt, nu stim acum, nici noi si dvs, de diminuare a abuzurilor din Romania. Abuzuri sunt, probabil, peste tot, nivelul din Romania nu cred ca se mai gaseste intr-o tara democratica. Dar, este un pas important, m-au uitat cu atentie pe forma finala, inainte sa o votam, dupa ce a iesit din comisie, sunt pasi importanti", a afirmat Dragnea, intr-un interviu difuzat miercuri la Antena 3.

El a mentionat ca nu a fost niciodata de acord sa fie adoptate niste legi care sa rastoarne totul si sa arunce tara in aer.

"O majoritate zdrobitoare din aceste articole sunt elaborate, propuse de catre asociatiile profesionale, o majoritate zdrobitoare. L-am rugat pe domnul Iordache ca, dupa Anul Nou, sa faca un material in care sa prezinte public cate din aceste amendamente au venit din partea asociatiilor profesionale din randul magistratilor, este foarte importanta informatia aceasta. Se tot vorbeste de dictatura Parlamentului. Nu cumva sunt nervosi unii care vor in continuare sa aiba o legislatie care permite sa se intample toate lucrurile care au inceput sa iasa la iveala in ultima perioada, sigur ca un om din aceasta categorie e nervos", a spus Dragnea.

El s-a referit la reactia ambasadelor in privinta modificarii legilor justitiei, mentionand ca legile au fost dezbatute ultratransparent, scrie Agerpres.

"In primul rand mie imi pare rau ca acele ambasade au ratat o oportunitate pe care sa si-o dea singure sa ceara textul final tradus, adica macar sa se uite. Noi tot cerem societatii sa ne spuna care sunt articolele care ingrijoreaza. Eu nu pot sa spun ca este un esec de comunicare, aceste dezbateri pe aceste legi nu ca au fost transparente, au fost ultratransparente, stralucitoare, s-au discutat despre fiecare articol public, au fost puse pe site, nu a exista nicio virgula despre care sa nu se fi stiut. Deci, aveau toate informatiile puse la dispozitie. Intrebarea noastra fireasca a fost si ramane care sunt acele articolele care genereaza ingrijorari?", a mai afirmat liderul PSD.

In privinta sesizarii opozitiei la Curtea Constitutionala a modificarilor legilor justitiei, Dragnea a spus ca nu crede ca aceste legi vor fi gasite in integralitate neconstitutionale.



"Dar, daca anumite articole vor fi declarate neconstitutionale, in Parlament vom interveni. Daca contestatiile la CCR vor fi respinse, o sa le trimitem la promulgare la presedintele Iohannis. De linistit lucrurile nu cred. Cred ca vor mentine si vor cauta pricini de scandat, zgomot si atacuri tot acest mandat sau cel putin pana la alegerile prezidentiale din 2019. Daca se va incheia cu legile justitiei, va aparea altceva", a mai opinat Dragnea.