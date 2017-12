"E o problema acuta, nu tine de 2018, tine de sistem. Au tot dreptul sa faca aceste miscari 'sindicale' pentru ca nu beneficiaza de sumele necesare pentru a se dezvolta. Un medic tanar, specialist, din acesti bani nu poate sa faca un cabinet medical, este foarte greu sa ramana in tara si de aceea decid sa plece. Insa, trebuie sa recunoastem, in pofida faptului ca avem numai 5,8 la suta din bugetul Sanatatii alocat pentru medicina de familie, ca nu trebuie folosit pacientul pentru a-si castiga drepturile in fata Ministerului Sanatatii si a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Nu cred ca acest obicei de a face un scandal in ianuarie si in martie este de bun augur. Eu consider ca acest demers trebuie facut in comun si trebuie sa facem ca banii alocati sanatatii din PIB sa fie semnificativ mai multi si din aceasta suma, medicii de familie sa ajunga la 8 la suta'', a aratat Vass Levente.

Conform acestuia, intrucat pacientii sunt la capatul ''lantului trofic'' iar acestia trebuie tratati, acest scandal anuntat incepand din luna ianuarie nu va tine mai mult de o saptamana, fiindca ''pacientii tot la medicii de familie trebuie sa apeleze'', scrie Agerpres.

Parlamentarul UDMR a subliniat ca, pentru anul 2018, prin demersurile sale si ale colegilor sai din Uniune s-au alocat suplimentar 190 de milioane de lei pentru medicii de familie, ajungandu-se de la 4,88% la o crestere cu 17% fata de alocarile din acest an, "ceea ce este in concordanta cu cresterile pentru Sanatate, unde va fi o crestere de 15%". Vass a mai spus ca aceasta crestere se traduce in 17 lei in plus pentru fiecare pacient.

Medicii de familie au anuntat ca din data de 3 ianuarie 2018 nu mai acorda servicii decontate de casele de asigurari.