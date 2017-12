PNL a depus sesizari de neconstitutionalitate privind modificarea legii 317/2004 pentru functionarea CSM, a legii referitoare la guvernanata corporativa si a legii privind supraimpozitarea gazelor.

In modificarile legii privind organizarea si functionarea CSM, PNL a identificat vicii de neconstitutionalitate care invalideaza proiectul de lege in ansamblu, atat in ceea ce priveste modalitatea de adoptare, cat si reglementarile contrare Legii fundamentale, ce fac referire la procedura de alegere a membrilor din conducere, potrivit unui comunicat de presa.

Pentru modificarile aduse OUG 109/2011, in legatura cu guvernanata corporativa a intreprinderilor publice, liberalii au identificat mai multe incalcari ale tehnicii legislative in elaborarea si adoptarea proiectului de lege, dar si instituirea unui regim juridic extraordinat, ce ofera Guvernului atributii ce le depasesc pe cele prevazute in Constitutie, potrivit Digi24.ro.

Pentru legea de adoptare a Ordonantei Guvernului 7/2013, care se refera la impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute dupa dereglementarea preturilor la gazele naturale, PNL considera ca vorbim despre o reglementare discriminatorie, care genereaza o supraimpozitare pentru producatorii si distribuitorii de gaze naturale, in raport cu celelalte categorii de contribuabili.