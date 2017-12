"Am fost astazi la intalnire cu premierul Mihai Tudose, unde am livrat un mesaj foarte clar si am avut trei solicitari. Mesajul este ca Romania este la un moment de derapaj major de la standardele democratice si de la standardele statului de drept si ca premierul trebuie sa asume responsabilitatile pe care le are si sa foloseasca parghiile institutionale pentru a stopa aceste derapaje majore", a precizat Politeanu dupa intalnirea cu premierul Tudose, care a avut loc la Palatul Victoria si a durat peste doua ore.

Potrivit lui Politeanu, prima solicitare adresata sefului Executivului a fost sesizarea Comisiei de la Venetia in legatura cu pachetul de legi ale justitiei si, in viitor, cu legile privind modificarea Codurilor penale, scrie Agerpres.



"A doua solicitare pe care am avut-o a fost prorogarea aplicarii legilor justitiei, amanarea aplicarii legilor justitiei prin ordonanta de urgenta pana la momentul in care Comisia de la Venetia isi spune opinia, un punct de vedere in legatura cu aceste legi si are loc un dialog real intre legiuitor, institutiile independente ale statului, Comisia Europeana", a spus Politeanu.

ONG-urile i-au cerut premierului Tudose demiterea ministrului Justitiei

El a mai precizat ca la cele trei solicitari a fost primit un singur raspuns de la premier. "Raspunsul este pe sesizarea Comisiei de la Venetia. Nu este un raspuns categoric la acest moment. A zis ca in urmatoarele zile se va interesa asupra discutiilor pe care le-a avut ministrul Justitiei cu Comisia de la Venetia si va lua o decizie in consecinta", a mai afirmat Politeanu.

Solutia: proteste si inca o data proteste

In opinia sa, discutia cu premierul "nu este imbucuratoare". "Solutia este in continuare proteste si inca o data proteste pana cand aceste legi ale Justitiei si modificarile la legislatia penala vor fi stopate cu totul", a spus Politeanu.

Potrivit acestuia, la solicitarea privind prorogarea aplicarii legilor Justitiei, premierul a mentionat ca Executivul nu-si asuma ordonante de urgenta in materia legislatiei penale.



"In ceea ce priveste demiterea ministrului Justitiei, am considerat raspunsul negativ, desi nu a spus 'Nu'", a aratat Politeanu.

In ceea ce-l priveste pe ministrul Justitiei, Politeanu a precizat ca Tudorel Toader si-a pierdut credibilitatea.

"Si-a pierdut orice credibilitate morala si profesionala, in masura in care in cazul Belina s-a comportat ca un avocat al celor trimisi in judecata, al inculpatilor. A mintit in legatura cu intalnirea cu ambasadorii, de a trebuit ambasadorii sa iasa pe surse sa spuna ca nu s-a discutat ceea ce a spus domnul Tudorel Toader. (...) Domnul Tudorel Toader este initiatorul acestor atrocitati de legi, (...) a plantat o bomba la temelia statului de drept", a adaugat Politeanu.

Romania este "la marginea prapastiei" in acest moment

"Suntem intr-un moment grav, in care separatia puterilor in stat a fost stearsa cu totul. Legislativul a fost pus in subordinea unor interese de natura penala ale catorva oameni si aici vorbesc in primul rand de presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, care au interese directe, avand dosare penale", a afirmat Politeanu.

In opinia sa, Parlamentul se comporta "ca la restaurant". "Asta a ajuns Parlamentul la acest moment - un restaurant in care se serveste fiecare pe dezincriminari ale faptelor de coruptie sau altor fapte penale grave", a mai aratat Politeanu.

Cele 43 de organizatii civice, active in protestele de strada in privinta propunerilor de modificare a legilor Justitiei si Codurilor penale, au adresat sambata trecuta o scrisoare deschisa premierului in care i-au solicitat o intalnire in perioada 27 - 30 decembrie, subliniind ca dialogul este singura solutie pentru prezervarea si consolidarea democratiei. In aceeasi zi, seful Executivului a anuntat ca accepta intalnirea.