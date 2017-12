Legea presupune ca plata defalcata a TVA va fi obligatorie doar pentru firmele aflate in insolventa si pentru cele care au datorii la plata TVA, peste un anumit plafon.

Acest sistem va fi aplicat in mod obligatoriu de firmele publice si private care se afla in insolventa sau care au datorii la plata TVA. Celelalte companii il vor putea pune in practica doar daca isi doresc, potrivit Digi24.ro.

Firmele care, la sfarsitul anului 2017, au datorii la plata TVA mai mari de 15.000 de lei (pentru firmele mari), 10.000 de lei (pentru firmele medii) si 5.000 de lei (pentru firmele mici si persoane fizice), au aceasta obligatie, daca nu achita datoriile, pana in ianuarie 2018.

Obligatia revine firmelor care, incepand de la 1 ianuarie 2018, au datorii la plata TVA mai vechi de 60 de zile de la scadenta, mai mari de 15.000, 10.000, respectiv 5.000 si celor care se afla sub incidenta legislatiei insolventei.