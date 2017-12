"Oameni buni, drumul PSD-ALDE pare sa fie clar.

Daca nu ii vom opri, vor distruge justitia, vor trece cu senilele peste orice urma de bun simt, peste orice inseamna competenta, bun simt, adevar. Vor face din Romania din nou o tara de rusine, una care nu isi respecta cetatenii, una care isi batjocoreste batranii si isi alunga tinerii. Vor scoate incet-incet Romania din Europa.



Si culmea stiti care este?

Vor face toate acestea cu votul parintilor si bunicilor nostri!

NU VA CERTATI!

Cei care sunteti acum acasa cu familia: nu incercati sa ii convingeti de ceva acum. Nu veti reusi in timpul unei mese. Nu veti reusi in doua zile sa demontati manipularea de fiecare zi de la Antena 3, RTV si alte trompete nerusinate!

AJUTATI-I SA INTELEAGA LUMEA VOASTRA!

#Ajutati-i sa inteleaga de ce depind optiunile voastre - ale copiilor si nepotilor lor. Daca si voi luati in considerare plecarea din tara daca lucrurile vor merge asa mai departe, spuneti-le asta cat se poate de clar. Fara draci, dar cu tot amarul pe care il simtiti.

#Ajutati-i sa tina legatura cu voi - cumparati-le smartphones si creati-le conturi de facebook! Ajutati-i sa vada in fiecare zi ce ganditi, cum ganditi!

#Ajutati-i sa creada in voi mai degraba decat in oamenii pe care ii vad seara la televizor si care ii batjocoresc in fiecare seara cu minciuni si manipulari!

Lupta din urmatoarele saptamani si luni este mult mai mult decat lupta impotriva unui partid! Lupta din urmatoarele saptamani si luni este intre cei care pot si vor sa traiasca in lumea moderna, in lumea europeana pe de-o parte si cei care vor sa se intoarca in anii '90, cu intunericul, saracia, mizeria morala si atotputernicia fostului partid comunist din acea perioada", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.