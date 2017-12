Intrevederea va avea loc la ora 11.00, la Palatul Victoria, scrie digi24.ro.

"Intalnirea dintre Prim-ministrul Mihai Tudose si delegatii celor 43 de organizatii civice care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la codurile penale va avea loc pe 27.12.2017, la ora 11, la Palatul Victoria.

De comun acord cu Cabinetul Prim-ministrului, s-a agreat participarea a 7 delegati din partea organizatiilor civice, astfel incat sa poata avea un dialog coerent si clar.

In desemnarea celor 7 delegati, organizatiile civice au luat in considerare criteriul unei reprezentativitati cat mai mari a grupurilor semnatare. Astfel, la intalnire vor participa: Alexandru Socol – Coruptia Ucide, Ciprian Ciocan – Va Vedem din Sibiu, Laurentiu Stefanescu – Initiativa Timisoara, Marius Deaconu – Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania, Mihai Politeanu – Initiativa Romania, Mihai Tudorica - #REZISTENTA, Radu Dumitriu – delegat al organizatiilor din Diaspora", se arata pe pagina de Facebook a organizatiei "Initiativa Romania".

Seful Guvernului a anuntat sambata ca accepta intalnirea propusa de cele 43 de organizatii civice

"Legat de o posibila intalnire in perioada 27 - 30 decembrie, vreau sa va transmit ca sunt deschis la dialog, In acest sens, va propun data de 27 decembrie. Sunt convins ca putem comunica eficient in beneficiul Romaniei si al romanilor, iar acest lucru nu e posibil fara toleranta si deschidere la opinii contrare. Craciun fericit!", le-a transmis seful Executivului organizatiilor civice.