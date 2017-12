De asemenea, politicienii PSD propun reducerea limitelor pedepselor pentru luare de mita si trafic de influenta si modifica regimul inchisorii astfel incat pedepsele de pana la trei ani sa fie executate la domiciliu.

Tot la domiciliu isi vor ispasi pedeapsa si cei cu varsta peste 60 de ani sau cu boli grave sau incurabile, sustinand ca scopul pedepsei este acela de reeducare, coroborata cu recuperarea prejudiciilor. Parlamentarii PSD vor si modificarea prevederilor refritoare la denunt, care ar urma sa fie valabil doar daca este facut la 6 luni de la data la care denuntatorul a aflat despre savarsirea faptei.

Codul penal - sunt modificate 7 articole privind concursul de infractiuni, regimul inchisorii, luarea de mita, darea de mita, traficul de influenta, cumararea de influenta, abuzul in serviciu.

Este modificat articolul 60, referitor la Regimul inchisorii.



Daca forma actuala a articolului prevede ca "inchisoarea consta in privarea de libertate pe durata determinata, cuprinsa intre 15 zile si 30 de ani, si se executa potrivit legii privind executarea pedepselor", in varianta parlamentarilor PSD aceasta este completata cu inca doua alineate conform carora "pedepsele cu inchisoarea de pana la trei ani se executa la domiciliu", iar masura inchisorii la domiciliu ar urma sa se aplice si in cazul celor condamnati la peste trei ani de detentie, dar cu varsta de cel putij 60 de ani sau al celor cu "boli grave sau incurabile stabilite prin lege".

- O alta modificare vizeaza si articolul 289 alineatul 1, referitor la luarea de mita, alineat care in forma actuala stabileste ca: "Fapta functionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accepta promisiunea unor astfel de foloase, in legatura cu indeplinirea, neindeplinirea, urgentarea ori intarzierea indeplinirii unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau in legatura cu indeplinirea unui act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica ori de a exercita profesia sau activitatea in executarea careia a savarsit fapta".

- Senatorii si deputatii PSD vor sa modifice si alineatele 1 si 3 ale articolului 290 din Codul penal privind darea de mita. Daca in actuala forma articolul prevede ca "promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, in conditiile aratate in art. 289, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani", in urma modificarii, pedepsele cu inchisoarea vor fi cuprinse intre 6 luni si 5 ani.

De asemenea, alineatul 3, care prevede ca "mituitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta" ar urma sa fie abrogat.

- Si articolul 297 referitor la abuzul in serviciu va fi schimbat.

Prag de 200.000 euro pentru abuzul in serviciu

Alineatul 1 stabileste, in varianta in vigoare, ca "Parlamentarii PSD propun ca "defectuos" sa fie inlocuit cu formula "prin incalcarea legii", iar "prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice" sa devina "prin aceasta cauzeaza o paguba materiala mai mare de 200.000 de euro unei persoane fizice sau unei persoane juridice". Si in acest caz, limitele pedepsei sunt modificate, durata acesteia putand fi de la 1 la 5 ani.

In acest caz, argumentul initiatorilor este ca "aplicarea unei sanctiuni penale trebuie sa intervina numai cand fapte este savarsita intr-o forma grava si anume fapta a cauzat o paguba materiala substantiala, respectiv numai pentru o paguba mai mare de 200.000 de euro".

- Articolul 299 referitor la folosirea abuziva a functiei in scop sexual ar urma sa fie abrogat, parlamentarii PSD considerand ca "notiunea de favoruri sexuale este o notiune care nu poate fi determinata precis".

Codul de procedura penala - vor fi schimbate sau completate 6 articole referitoare la procedura de audiere a persoanelor vatamate, la consemnarea declaratiilor, obiectul urmaririi penale, sesizarea organelor de urmarire penala

- Si articolul 290 privind sesizarea organelor de urmarire penala va fi completat cu doua alineate care stabilesc ca "denuntul poate fi facut in termen de 6 luni de la data la care denuntatorul a aflat despre savarsirea faptei, cu exceptia infractiunilor contra persoanei si a infractiunilor contra securitatii nationale".

Un alt alineat ar urma sa consemneze ca daca denuntatorul nu denunta fapte in interiorul acestui termen, va raspunde penal, iar "denuntul sau nu va mai putea constitui proba in procesul penal".

- Un ultim articol completat este 294, care contine reglementari generale privind sesizarea organelor de urmarire penala.

Noul alineat prevede ca "solutionarea cauzelor de catre procurori se face in ordinea inregistrarii lor".

