"De Craciun, gandul ne poarta catre casa, indiferent cat de departe am fi. Acasa este locul special unde ne regasim alaturi de familie, de cei dragi, care aduc implinire si liniste in vietile noastre. Sa ne bucuram de aceste momente si sa nu uitam ca cel mai frumos dar pe care-l putem face in aceasta perioada este sa ne aratam aprecierea si recunostinta fata de cei din jur. Sarbatoarea Nasterii Domnului este un bun indemn la compasiune si solidaritate cu cei care au nevoie de sprijinul nostru. Va doresc un Craciun Fericit oriunde v-ati afla!”, a transmis Klaus Iohannis intr-un video postat pe pagina sa de Facebook.