Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), in perioada 13 - 20 decembrie, politistii din toata tara au organizat 1.066 de actiuni si controale in fondul forestier national si in locuri de depozitare sau comercializare a materialului lemnos, verificand, astfel, 77 de exploatari forestiere, 106 instalatii de depozitare, 43 de ocoale silvice si structuri subordonate. Au fost constatate 138 de infractiuni, pentru care sunt cercetate 95 de persoane, fata de 10 dintre acestea fiind dispuse masuri preventive.

In plus, politistii au dat 2.050 de amenzi, in valoare totala de 685.176 de lei. Dintre acestea, 402 au fost la Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice. Au fost confiscati 495 de metri cubi de material lemnos in valoare de 636.914 de lei si 4.146 de pomi de Craciun, in valoare de 166.063 de lei, precum si sase ferastraie mecanice, sapte topoare/securi, un autovehicul, cinci carute, 1.350 de kilograme de cetina si 477 de alte bunuri.