Deputatul Florin Iordache spera ca Mos Craciun sa fi vazut cat de harnic si de eficient a fost la Comisia pentru legile Justitiei si sa-i lase darurile sub bradut. "Eu daca am fost cuminte, imi fac ghetutele si astept sub brad. Sper ca imi pune. Eu am fost cuminte", afirma Florin Iordache, deputat PSD, potrivit Digi24.

Deputatul de Arges, Catalin Radulescu, ii transmite lui Mos Craciun ca va petrece Craciunul la Poiana Brasov: "Eu am fost cuminte. Eu sunt cuminte", a spus el.

Deputatul USR Ionut Mosteanu s-a folosit de tehnologie ca sa se asigure ca batranul Mos Craciun gaseste repede darurile mult asteptate:

Nu toti alesii sunt pretentiosi. Unii vor doar liniste si sa stea langa brad alaturi de familie. Oana Florea, deputat PSD: "Cel mai frumos cadou ar fi o zi de stat in casa, in pijamale si de uitat la televizor, la filme".

„Nu mi-am pus dorinte. Prefer sa indeplinim dorintele copiilor”, spune Daniel Constantin, deputat independent.