Acuzatiile au fost lansate de Tariceanu dupa ce in spatiul public au aparut informatii privind existenta unui mandat de supraveghere pe numele sau in 2014, in perioada campaniei pentru alegerile prezidentiale.

„Iohannis patroneaza in continuare sistemul represiv al statului, care il foloseste ca o marioneta, ca sa prelungeasca, sa perpetueze sistemul stramb care s-a instaurat in Romania. Asta cred ca e marea problema a Romaniei in momentul de fata. In loc ca presedintele sa ia taurul de coarne si sa isi respecte promisiunile si angajamentele din campania electorala, sa nu mai lase aceste nelegiuiri sa continue si sa revenim la ceea ce se numeste un autentic stat de drept, el patroneaza statul paralel. (...) Eu am facut acuzatiile, le-am spus foarte clar, mi-am spus punctul de vedere. (...) Si eu am spus un lucru: astazi, in fruntea tarii, se afla marioneta celor care l-au adus la putere pe actualul presedinte”, a aratat Tariceanu in cadrul unei conferinte de presa la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Totodata, el a sustinut ca presedintele Klaus Iohannis se sprijina pe institutiile de forta si nu ii pasa de „incalcarea grosolana” a drepturilor si libertatilor cetatenesti.

"In Romania au functionat, in ultimii aproximativ 13 ani, trei actori institutionali, care au pervertit buna functionare a statului de drept: presedintele, procuratura si serviciile. (...) In continuare au ramas insa doi actori care sa perpetueze sistemul care a functionat inainte: presedinte si procuratura. Atata vreme cat un presedinte se sprijina in continuare pe institutiile de forta si nu ii pasa de incalcarea grosolana a drepturilor si libertatilor cetatenesti, inseamna ca el este de fapt o marioneta care este folosita de cei care au creat aceasta ordine stramba si pe care vor sa o mentina. Si care functioneaza dupa aceleasi reguli ca cele dinainte. Reguli specifice, ca sa le numesc asa, binecunoscute din perioada comunista”, a spus Tariceanu.

Liderul ALDE a opinat ca presedintele Iohannis repeta „greseala” predecesorului sau, de a folosi „forte represive ale statului pentru a transa lupta politica”.

„El (n.r Iohannis) face exact aceeasi greseala pe care a facut-o predecesorul sau, Traian Basescu, de a folosi aceste forte represive ale statului pentru a transa lupta politica, pentru a-si elimina adversarii, pentru a distorsiona, prin distribuirea de stiri false, perceptia publica. Si o face amplu si grosolan. Am vazut ca adopta exact acelasi stil de a face politica cu cel al lui Traian Basescu. A mentinut, a preluat exact aceleasi metehne de la Basescu, mai putin, sigur, calitatile lui”, a mai adaugat el.

Intrebat daca suspendarea presedintelui este un subiect de interes pentru coalitia de guvernare, a replicat ca nu. Pe de alta, parte, el a opinat ca „fisura sociala” care a existat in timpul mandatului presedintelui Basescu a fost adancita.

„Asistam, in aceasta perioada, cand am avut dezbaterile pe legile Justitiei, am asistat practic la crearea unei falii extrem de adanci si de periculoase in societate, in care evident ne punem intrebarea ce facem, cine contribuie la netezirea asperitatilor, la domolirea disputelor care capata accente grave de radicalism, de violenta. Presedintele, in loc sa incerce sa joace acest rol, face exact invers. El alimenteaza, prin atitudinea, prin declaratiile pe care le face, accentueaza si agraveaza aceasta situatie deplorabila”, a declarat Calin Popescu-Tariceanu.

Precizarile au fost facute in contextul in care vineri pe contul de Facebook al fostului colonel SRI Daniel Dragomir a fost publicat un document din care reiese ca un judecator de la Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie ar fi autorizat supravegherea video, audio sau prin fotografiere, in perioada 4 iulie - 2 august 2014, a mai multor zeci de persoane, printre care si Calin Popescu-Tariceanu.