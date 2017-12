In sesizarea inaintata joi CCR, judecatorii Instantei supreme reclama neconstitutionalitatea a 12 articole modificate de Parlament din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor.

Conform ICCJ, prin modificarile aduse Legii 303/2004 au fost incalcate urmatoarele dispozitii din Constitutia Romaniei:

- art. 1 alin. (4) privind separatia puterilor in stat;

- art. 1 alin. (5) in ceea ce priveste claritatea si previzibilitatea legii;

- art.16 alin. (1) privind egalitatea in fata legii si a autoritatilor publice;

- art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului;

- art. 21 privind liberul acces la justitie;

- art. 41 alin. (1) privind dreptul la munca;

- art. 52 alin. (3) in ceea ce priveste raspunderea magistratilor,

- art. 53 alin. (2) in ceea ce priveste proportionalitatea masurii de restrangere a exercitiului unor drepturi sau al unor libertati;

- art. 124 privind infaptuirea justitiei;

- art. 125 privind statutul judecatorilor;

- art. 126 privind instantele judecatoresti;

- art. 129 privind folosirea cailor de atac;

- art. 133 si art. 134 privind Consiliul Superior al Magistraturii si

- art. 147 alin. (4) teza a II-a privind obligativitatea deciziilor Curtii Constitutionale.