Parlamentarii USR afirma ca platforma condusa de Dacian Ciolos si USR au acelasi scop si cred in aceleasi valori, adaugand ca nu exista niciun beneficiu in existenta a doua partide mici, in locul unuia mai mare.

Scrisoarea celor 15 parlamentari USR:

„Draga Dacian,

In primul rand iti multumim pentru anul 2016, singurul cand Romania a fost condusa de un Guvern care ne-a reprezentat si in care am avut incredere. Vrem ca un astfel de Guvern sa fie o regula in Romania si nu doar o exceptie.

Am fi vrut sa petrecem aceste sarbatori in liniste si bucurie si sa-ti scriem doar pentru a-ti ura cele bune. Insa justitia tocmai ce a fost schilodita de PSD. Asa ca am ales sa iti scriem aceste randuri si sa spunem lucrurilor pe nume, fara ocolisuri, asa cum le sta bine oamenilor care au incredere unul in celalalt.

Dacian, vino in USR si hai sa lucram impreuna! Am inteles prudenta de pana acum si ti-am respectat optiunea. Dar timpul nu mai are rabdare. Romania este pusa in genunchi si nu este acum momentul de calcule si strategii politice. Acum trebuie sa fim uniti. Sa actionam impreuna si sa dam oamenilor speranta.

USR si Platforma 100 au acelasi scop si aceleasi valori. Ce beneficiu este in a avea doua partide mai mici in locul unuia mai mare? Castiga Romania ceva din aceasta impartire artificiala? Locul tuturor, si al tau, si al colegilor tai, si al nostru este sub acelasi acoperis. Iar acoperisul care deja exista se numeste USR. Hai sa folosim ceea avem si hai sa ne ocupam de ceea ce conteaza. Cu tine, cu Vlad, cu Dragos si cu toti ceilalti colegi ai tai de buna credinta chiar putem face lucruri mari.

Știi deja ca actuala conducere a partidului a candidat cu mandatul de a te invita in USR. Credem ca exact acelasi mandat il va da si Comitetul Politic al USR, daca va fi nevoie. Toti vrem de la tine o decizie. Acum. Cat inca nu e prea tarziu.

Știm ca vei lua in considerare aceasta scrisoare si ca te vei gandi bine la ce e de facut.”

Mesajul este semnat de 15 parlamentari USR: Cristian Ghica, Cristian Seidler, Lavinia Cosma, Ramona Dinu, Silviu Dehelean, Stelian Ion, George Dirca, Lucian Stanciu-Viziteu, Bogdan Rodeanu, Mihai Gotiu, Dan Lungu, Daniel Popescu, Mihai Botez, Dan Radulescu si Sergiu Vlad.