"O sa transmitem tuturor ambasadelor si Comisiei Europene materialul tradus pentru ca trebuie sa mai recunoastem un lucru: pana acum nu s-a identificat un articol care sa spuna ca ala in mod special afecteaza independenta justitiei (...) Eu cred ca si presedintele trebuie linistit, mai ales ca vin sarbatorile", a fost raspunsul liderul social-democrat la o intrebare pe aceasta tema.

"Au fost dezbateri, unele chiar cantate in comisia speciala, la care au participat reprezentanti din foarte multe parti ale acestui sistem, din partea reprezentantilor magistratilor. O mare parte dintre amendamente au fost propuse si sustinute de asociatiile magistratilor (...) Am auzit si criticile magistratilor, am auzit si sustinerile magistratilor. Noi ne uitam si intr-o parte si in alta", a mai punctat el, citat de cotidianul.ro.