"Interceptarea, evident, a unuia dintre candidati in procesul electoral duce in mod clar la suspiciuni si, probabil, se pot formula acuzatii grave legate de deformarea procesului electoral, de incorectitudinea in care s-a desfasurat procesul electoral, pentru ca se creeaza in acest fel avantaje unuia dintre candidati. Si aceasta este dovada in plus a ceea ce am spus in trecut despre existenta statului paralel in Romania", a aratat el in cadrul unei conferinte de presa la Palatul Parlamentului.

Tariceanu, interesat sa vada baza legala in temeiul careia s-au facut interceptarile

"Dupa cum stim, interceptarile nu se faceau de catre procuratura si, probabil, au fost facute de alte institutii. Alte institutii aveau dreptul sa faca parte din partea de procedura judiciara, de desfasurare a procedurilor judiciare? Din cate stiu, nu. Conform legislatiei in vigoare, trebuie sa va aduc la cunostinta ca nu am fost informat - cu toate ca exista obligativitatea celor care au dispus aceste masuri - sa fiu informat", a spus presedintele Senatului.

Pe de alta parte, el a opinat ca dupa ce au fost ridicate semne de intrebare privind corectitudinea alegerilor din 2009, acelasi lucru ar putea fi valabil si pentru cele din 2014.



"In momentul de fata, trebuie sa ne punem intrebarea daca in afara de alegerile din 2009, si alegerile din 2014 s-au desfasurat corect. Si am indoiala ca ele s-au desfasurat corect. Pentru ca - vazand ceea ce se intampla la noi - ce dovada mai clara aveti ca se incalca grosolan drepturile fundamentale ale cetatenilor?", a intrebat presedintele Senatului.

Totodata, el a sustinut ca presedintele Klaus Iohannis se sprijina pe institutiile de forta si nu ii pasa de "incalcarea grosolana" a drepturilor si libertatilor cetatenesti.

"In Romania au functionat, in ultimii aproximativ 13 ani, trei actori institutionali, care au pervertit buna functionare a statului de drept: presedintele, procuratura si serviciile. Dupa plecarea presedintelui Basescu, m-am asteptat din partea presedintelui Iohannis - care a facut declaratii incurajatoare in timpul campaniei electorale, ca nu va mai folosi aceleasi instrumente - am fost in situatia sa constatam ca lucrurile au continuat. Spre surpriza mea placuta - si cred ca a tuturor - am constatat ca serviciile secrete au fost cele care au facut un pas inapoi si au declarat acest lucru si cred ca exista aceasta perceptie de schimbare a atitudinii serviciilor din Romania. In continuare au ramas insa doi actori care sa perpetueze sistemul care a functionat inainte: presedinte si procuratura. Atata vreme cat un presedinte se sprijina in continuare pe institutiile de forta si nu ii pasa de incalcarea grosolana a drepturilor si libertatilor cetatenesti, inseamna ca el este de fapt o marioneta care este folosita de cei care au creat aceasta ordine stramba si pe care vor sa o mentina. Si care functioneaza dupa aceleasi reguli ca cele dinainte. Reguli specifice, ca sa le numesc asa, binecunoscute din perioada comunista", a spus Tariceanu.

Tariceanu, despre Iohannis: Repeta "greseala" predecesorului sau

Liderul ALDE a opinat ca presedintele Iohannis repeta "greseala" predecesorului sau, de a folosi "forte represive ale statului pentru a transa lupta politica", scrie Agerpres

"Pana la urma, trebuie trasa o concluzie si aici cred ca presedintele are o mare responsabilitate. Trebuie trasa concluzia ca el face exact aceeasi greseala pe care a facut-o predecesorul sau, Traian Basescu, de a folosi aceste forte represive ale statului pentru a transa lupta politica, pentru a-si elimina adversarii, pentru a distorsiona, prin distribuirea de stiri false, perceptia publica. Si o face amplu si grosolan. Am vazut ca adopta exact acelasi stil de a face politica cu cel al lui Traian Basescu. A mentinut, a preluat exact aceleasi metehne de la Basescu, mai putin, sigur, calitatile lui. Imi exprim speranta ca cei care vor urma la conducerea Romaniei - pentru ca alegerile prezidentiale se apropie - vor intelege un lucru esential: presedintele Romaniei nu trebuie sa fie actor politic, asa cum s-a exprimat Traian Basescu. El trebuie sa aiba un rol de echilibru in societate, un rol neutru, nu trebuie sa fie partinitor. El trebuie sa incerce sa uneasca societatea, nu sa o divizeze", a mai adaugat el.

Precizarile au fost facute in contextul in care vineri pe contul de Facebook al fostului colonel SRI Daniel Dragomir a fost publicat un document din care reiese ca un judecator de la Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie ar fi autorizat supravegherea video, audio sau prin fotografiere, in perioada 4 iulie - 2 august 2014, a mai multor zeci de persoane, printre care si Calin Popescu-Tariceanu.