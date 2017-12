Senatorul Florin Citu (PNL) a explicat, in sedinta de plen, ca liberalii au votat impotriva bugetului, pentru ca are veniturile "supradimensionate".

"Acest buget - poate nu vi s-a spus - dar incalca Tratatul fiscal semnat de Romania in 2012. Faptul ca nu stiti ce inseamna deficit structural nu reprezinta o scuza. Puteti sa intrebati, sa va informati. Nu in ultimul rand, acest buget reprezinta inca o caramida la zidul pe care l-ati construit in 2017, intre dvs si noi, restul societatii. Si, protejati de acest zid, vreti in continuare sa furati banii acestei tari si sa nu raspundeti pentru asta", a declarat el.



Nasui: Bugetul pentru 2018 pregateste Romania doar pentru un termen scurt

"Pe termen lung, cheltuielile structurale ale statului roman sunt exorbitante, au crescut enorm de mult si se bazeaza pe niste venituri supraevaluate. Se bazeaza pe niste venituri care, daca nu se realizeaza, va trebui sa facem exact ceea ce s-a intamplat si in 2017. Anume: taiere din investitii si crestere de taxe si impozite, pentru ca va fi mult mai greu sa scadeti aceste cheltuieli structurale, dupa ce le-ati crescut. Suntem in scenariul de dinainte de criza, exact atunci cand era euforia si aveam impresia ca putem sa o ducem la nesfarsit cu cresterea economica. Lucrurile acestea se vor intoarce impotriva poporului roman si impotriva electoratului. Ce e trist e ca proiecte mari, cum sunt Autostrada Targu Mures - Iasi sau alte prioritati ale statului roman, in momentul acesta nu mai avem nicio sansa sa le realizam, pentru ca acest buget, asa cum a fost facut, subrezeste economia Romaniei", a precizat Nasui.

Senatorul Traian Basescu (PMP) a precizat ca Partidul Miscarea Populara nu a votat bugetul deoarece nu respecta angajamentele Romaniei de dupa promulgarea Tratatului fiscal, scrie Agerpres.

"Nu respecta principiul reducerii deficitului structural. Este un buget care ne indeparteaza de zona euro si este un buget care ne trimite intr-o zona de risc. Cand spun zona de risc nu spun ca nu vor fi bani. Vor fi bani, nu neaparat din venituri, dar veti merge pe ideea de a imprumuta in continuare, in conditiile in care toate statele UE isi reduc datoria publica, urmare a aplicarii Tratatului fiscal", a spus el.

Explicatiile deputatului Varujan Vosganian

Deputatul Varujan Vosganian (ALDE) a declarat insa ca aplicarea prevederilor Tratatului fiscal ar fi presupus o taiere a cheltuielilor cu 20 de miliarde de lei.

"20 de miliarde de lei inseamna 25% din salarii - si va rog sa ma iertati, a doua oara noi n-o facem - sau inseamna o treime din pensii. Noi respectam UE. Nu este pentru prima oara - si numesc aici Franta, Marea Britanie si altele - s-au apropiat sau au depasit cu mult nivelele pe care tratatele internationale le stabileau si ma refer in primul rand la Tratatul de la Maastricht. Aceste tari s-au dezvoltat utilizand datoria publica. Media datoriei publice in UE este de 84% din PIB. Romania are 38% din PIB, adica mai putin de jumatate din media europeana", a sustinut el.

Vosganian a aratat ca, in contextul in care cresterea PIB este de 5,6%, un deficit bugetar de pana la 3% nu majoreaza datoria publica.

"Pana cand colegii nostri nu ne explica de unde taiem 20 de miliarde, ca sa le dam lor pentru cele 3.000 de amendamente - inca 100 de miliarde pe care le-am cerut - eu zic sa tratam cu rezerva aceste optiuni. In legatura cu UE, ati vazut ca in raportul macroeconomic este proiectia pe termen lung, care arata modul in care pe termen lung Romania se va incadra in prevederile Tratatului. De aceea, va rog eu, din doua una: ori cereti taieri de cheltuieli, ori cereti adaugiri de cheltuieli. Nu putem sa facem capele mortuare din taieri de cheltuieli bugetare", a adaugat el.