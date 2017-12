"Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate nu afecteaza in niciun fel statul de drept, nu influenteaza in niciun fel lupta impotriva coruptiei si nu suspenda independenta justitiei. Mai mult decat atat, prin intalnirea Consiliului Superior al Magistraturii, cred ca, din acest punct de vedere, chiar intareste si independenta justitiei de sfera politica. Eu raman consecvent ca cele trei legi adoptate, inclusiv responsabilitatea magistratilor, nu schimba directia Romaniei si nu afecteaza statul de drept", a subliniat Kelemen Hunor.

Presedintele UDMR sustine ca formatiunea sa politica este amestecata in lupta politica a popularilor europeni cu socialistii si se arata surprins ca presedintele PPE n-a reactionat atunci cand ar fi fost afectate drepturile minoritatilor din Romania.

"Eu regret ca Joseph Daul nu a luat o pozitie ferma cand drepturile minoritatilor in Romania au fost afectate, dar, in acelasi timp, eu vad ca este o lupta politica normala intre PPE si stanga socialista si, din pacate, si pe noi ne-au amestecat in aceasta lupta politica. Sigur, de la Bruxelles totul se vede putin altfel, totul se vede un pic diferit, dar eu in continuare sunt convins ca aceste trei legi - si nu vorbesc de Codul Penal, nu vorbesc de Codul de Procedura Penala, nu vorbesc de preluarea directivei - nu au afectat si nu afecteaza nici statul de drept, nici independenta justitiei fata de politic', a conchis Kelemen Hunor.

Presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul, a criticat joi votul din parlamentul de la Bucuresti privind modificarea legilor justitiei, estimand ca ''independenta justitiei din Romania este in pericol'', releva un comunicat de presa al PPE.

"Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru a apara independenta justitiei. Separarea puterilor in stat este un pilon al democratiei. Sistemul de justitie nu ar trebui pus niciodata sub control politic intr-un stat membru al Uniunii Europene. Actiunile majoritatii politice conduse de socialisti submineaza statul de drept din Romania. Sunt simptome ale unei democratii bolnave'', a subliniat Daul.

''Modificarile legilor justitiei si amputarea DNA sunt alarmante''

Joseph Daul a adaugat ca sunt in joc stabilitatea si credibilitatea Romaniei. ''Justitie slabita inseamna mai multa coruptie; mai multa coruptie inseamna mai multa saracie pentru oamenii obisnuiti. Cu un an inainte de a prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene, oamenii din Romania merita un guvern care apara statul de drept, lupta pentru o justitie independenta si combate coruptia', a mentionat el.

Senatul Romaniei a adoptat, in sedinta plenului de joi, in calitate de camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. S-au inregistrat 81 de voturi 'pentru' si 28 'impotriva'.

De asemenea, plenul a aprobat raportul Comisiei speciale pentru legile justitiei, care nu a adus modificari capitolului referitor la Inspectia Judiciara, proiectul ramanand in linii generale in forma adoptata de Camera Deputatilor. Astfel, Inspectia Judiciara functioneaza ca structura cu personalitate juridica in cadrul CSM, cu sediul in municipiul Bucuresti.

Printre cele mai importante modificari aduse de Comisia speciala se afla cea conform careia 'plenul CSM, sectiile, presedintele si vicepresedintele CSM, din oficiu sau la sesizarea judecatorului sau procurorului, sesizeaza Inspectia Judiciara pentru efectuarea de verificari in vederea apararii independentei'.