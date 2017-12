In favoarea proiectului bugetului de stat au votat 255 parlamentari, iar 95 au fost impotriva.

Mihai Tudose: Rezultatele nu vor intarzia sa apara

Premierul Mihai Tudose a multumit vineri Parlamentului pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, precizand ca acesta va fi aplicat, iar "rezultatele nu vor intarzia sa apara".

"Vreau sa va multumesc tuturor pentru votul de astazi si pentru increderea pe care ne-o acordati noua, Guvernului, si pentru increderea pe care o aveti in noi, in toti. Impreuna cu Parlamentul, vom aplica acest buget, iar rezultatele nu vor intarzia sa apara", a declarat Tudose, in plenul Parlamentului.

Totodata, seful Executivului a multumit colegilor sai pentru eforturile depuse in aceste doua saptamani.

"Vreau sa le multumesc si celor care au depus amendamente corecte, normale, de bun simt. Le vom avea in vedere, daca pe parcursul anului viitor vom avea resurse suplimentare pentru a le implementa", a mai spus Tudose.

Dragnea: Bugetul adoptat in Parlament va continua dezvoltarea Romaniei

Bugetul pentru 2018 adoptat in Parlament este unul care va continua dezvoltarea Romaniei, a declarat vineri presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul social-democratilor.

Intrebat daca este multumit de proiectul de buget pentru 2018 adoptat de Parlament, acesta a precizat: "Da, practic, suntem la finalizarea ultimei sedinte de plen reunit al Parlamentului. S-au adoptat cele doua legi - legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Am foarte mare incredere in legea bugetului, este un buget care va continua dezvoltarea Romaniei si va continua masurile prin care atat romanii, ca si persoane fizice, cat si firmele din Romania vor avea venituri mai mari".



Presedintele Camerei Deputatilor a adaugat ca bugetul asigurarilor de stat pentru 2018 este unul care confirma continuare programului de guvernare in ceea ce priveste masurile din domeniul social, scrie Agerpres.

"A fost un vot destul de consistent care arata increderea unei majoritati serioase din Parlament in legea bugetului de stat", a spus Dragnea.

Grindeanu: E pentru prima data cand este prevazut un excedent

Prezent la Parlament, inainte ca plenul reunit sa isi exprime votul asupra proiectului de buget al ANCOM, Grindeanu a subliniat ca aceasta institutie se autofinanteaza.

"Noi ne autofinantam. (...) Pe bugetul ANCOM lucrurile sunt cat se poate de ok. E pentru prima data cand e prevazut in buget un excedent. Lucrurile se asaza si acolo", a aratat Grindeanu, in cadrul unei declaratii acordate presei.