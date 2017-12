"Dictatorul Nicolae Ceausescu a fugit cu un elicopter de pe sediul Comitetului Central.

Acel moment a fost prima speranta de democratie si libertate, prima speranta ca o viata mai buna poate exista pentru fiecare roman.

Prima speranta, obtinuta si aparata cu sange de oamenii ucisi in strada, oameni care strigau "Jos Comunismul!"

A fost primul gust de libertate pentru generatia mea. O libertate redata. Mai tarziu am invatat ca libertatea redata e doar o fundatie, pe care se construieste libertatea asumata.

«Democratia si libertatile nu sunt castigate pentru totdeauna. Omul isi castiga in fiecare zi dreptul de a avea un <<maine>>». Sunt cuvintele Regelui Mihai I, ultimul Rege al Romaniei, de care ne-am despartit de putine zile. La funeraliile lui, romanii au strigat, din nou, "Jos Comunismul!".

Comunismul si gustul dictaturii nu au murit in decembrie 1989. Au supravietuit in toti acesti ani, hranindu-se din comoditatea, indiferenta si tacerea noastra. Vor continua sa existe atat timp cat vom sta cu fruntea plecata, acceptand sa fim condusi prin impostura si minciuna.

Nu exista mod mai onorabil de a cinsti sacrificiul celor care au murit in 1989 decat acesta: asumarea si apararea libertatii si democratiei, in fiecare zi, in fiecare ceas.

Aceasta este esenta naturii noastre interioare, este datoria fiecareia si fiecaruia dintre noi, a celor care am trait in dictatura si comunism, a celor care am sperat, am muncit si muncim pentru o Romanie mai buna, a celor care ne-am nascut in democratie si libertate", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.