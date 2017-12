"Nu exista niciun motiv de ingrijorare, cele trei legi au fost adoptate intr-o consultare publica care nu cred ca a existat pana in acest moment si este rezultatul observatiilor primite de la CSM, de la asociatiile profesionale si raspunde corelarilor legilor adoptate acum 13 ani prin asumarea raspunderii Guvernului", a spus Iordache.



El a adaugat ca, prin modificarile aduse, a fost pastrata "o justitie independenta".

"Noi, prin modificarile pe care le-am facut, am pastrat o justitie independenta, deciziile se vor lua fie la numiri, fie la separarea carierelor de catre CSM, de catre judecatori, de catre procurori astfel incat, fie ca discutam de cariera fie ca discutam de infiintarea unei sectii speciale, fie ca discutam de CSM in ansamblul sau, fie ca discutam de CSM in cele doua sectii, fie ca discutam de Inspectia Judiciara, in toate aceste etape sau in toate aceste aspecte factorul politic este eliminat", a sustinut Iordache.

Intrebat daca va cere avizul Comisiei de la Venetia, asa cum solicita ambasadorii UE, Iordache a spus ca nu este necesar un asemenea aviz, scrie Agerpres.

"Nu este necesar un aviz al Comisiei de la Venetia pentru ca schimbarile pe care noi le-am facut, atat la numirile procurorilor, atat la Inspectia Judiciara, cat si la sectiile celelalte din cadrul Parchetului General, nu sunt facute decat eliminand factorul politic si sunt facute cu reprezentantii CSM. Din punctul meu de vedere, acest aviz al Comisiei de la Venetia poate fi cerut, dar inainte de a critica aceste legi haideti sa le citim in integralitatea lor si sa vedem ca atat independenta Justitiei, dar si lupta anticoruptie, nu numai ca nu este impiedicata, ci este intarita", a afirmat Iordache.

El a adaugat ca ii invita pe toti cei care critica cele trei legi ale Justitiei "sa se uite cu foarte mare obiectivitate".

"A fost o ingrijorare ca prerogativele presedintelui vor fi diminuate, a fost o anumita ingrijorare ca vom modifica structural modalitatea de numire si de revocare a procurorilor cu rang inalt. Eu rog toti cei care aduc critici la cele trei legi (ale justitiei - n. red.) sa se uite cu foarte mare obiectivitate pentru ca legile sunt niste legi mai bune, niste legi mai coerente, niste legi in concordanta cu normele si cu legislatia europeana si nu fac decat sa ajute sistemul judiciar din Romania", a mai precizat Iordache.