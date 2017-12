"Eu cred ca am putea, fara niciun fel de problema, sa lasam Palatul Elisabeta in folosinta Familiei Regale, care, bineinteles, pentru necesitatile legate de reprezentarea pana la urma a Romaniei, are nevoie de un spatiu adecvat care ar putea, asa cum s-a intamplat si pana acum, cum a fost folosit si pana acum, sa fie folosit in continuare", a declarat Tariceanu, la Antena 3.

Intrebat referitor la pozitia exprimata de premierul Mihai Tudose privind Palatul Elisabeta, Calin Popescu- Tariceanu a afirmat ca pe el l-a surprins.

"E un lucru care pe mine m-a surprins astazi, sa vad aceste luari de pozitie publica, mai ales daca tinem cont ca in succesiunea timpului, guvernele care s-au succedat la Palatul Victoria incepand cu guvernul condus de Arian Nastase au facut o serie de gesturi, au luat o serie de decizii, care sa permita punerea in valoare a Casei Regale intr-un scop, as spune, de interes national si anume la momentul respectiv, incepand din anii 2000, odata cu intensificarea demersurilor pentru aderarea la NATO si la Uniunea Europeana. (...) Guvernul Nastase, daca nu ma insel, a luat decizia de a oferi Palatul Elisabeta Familiei Regale in folosinta. Cu toate ca (...) el a fost in proprietatea Familiei Regale, dar nu a fost revendicat. Mi s-ar parea astazi un gest as spune greu de explicat sa facem un pas inapoi dupa ce guvernele succesive ale Romaniei, indiferent de coloratura pe care au avut-o, spuneam intai de PSD, ulterior PNL, au avut aceasta atitudine de deschidere, de sustinere intr-un fel, (...) poate de a ne arata si o modesta recunostinta fata de contributia pe care Casa Regala a Romaniei a avut-o la modernizarea tarii noastre, la transformarea ei, la, hai sa spunem, traversarea unor momente dificile, Razboiul de Independenta, Primul Razboi Mondial, Marea Unire, Al Doilea Razboi Mondial", a punctat Tariceanu.

Tariceanu a mentionat ca guvernul pe care l-a condus in perioada 2005-2008 a retrocedat cateva dintre proprietatile Familiei Regale, nu pe toate, printre acestea fiind si Castelul Peles, scrie Agerpres.

"Guvernul pe care l-am condus a facut un alt gest fata de Familia Regala si a retrocedat cateva, subliniez (...) nu toate, dintre proprietatile pe care Familia Regala le-a detinut. In speta ma refer la Castelul Peles, pe care Familia Regala a hotarat sa-l lase in circuitul public, sa poata fi vizitat de vizitatorii romani si straini," a mai aratt presedintele

Premierul Mihai Tudose a precizat, joi, la Parlament, ca a formulat un punct de vedere personal cand s-a referit la faptul ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai.