"Asistam la un comportament cum eu nu am mai vazut in Parlament", a declarat, joi, Calin Popescu Tariceanu, referindu-se astfel la opozitia facuta in ultimele zile de alesii USR, pe fondul modificarilor la legile justitiei si Codurile penale. Mai mult, adauga seful Senatului, strategia alesilor USR denota o "doza de exhibitionism", "de a se transforma tot soiul de neica-nimeni in vedete".

In acest context, Tariceanu a mai aratat ca nu vede "sensul unei sesiuni extraordinare" in ianuarie.

Calin Popescu Tariceanu s-a referit si la situatia in care a fost pusa, tot azi, senatoarea USR Florina Presada. Aceasta a declarat ca, in momentul in care parlamentarii USR au impartit in plen cartile „Ferma Animalelor” si „1984”, ale lui George Orwell, mai multi senatori PSD au aruncat cartile, iar senatorul PSD Tit Liviu Brailoiu i-a adresat cuvinte obscene.

Cu privire la acest episod, Tariceanu a declarat ca nu cunoaste detalii. "Nu stiu, nu am asistat la acel moment", a aratat seful Senatului, dar i-a acuzat pe alesii USR ca nu folosesc aceeasi masura cand vine vorba de comportament.

In acest sens, Calin Popescu Tariceanu a aratat ca nu este mai nedreapta situatia in care a fost pusa o reprezentanta a USR, atunci cand a fost facuta "camerista", decat cea in care se gaseste frecvent senatorul PSD, Serban Nicolae, atunci cand este etichetat "avocatul penalilor".