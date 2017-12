Senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea „va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei”, Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia.

„Noi nu dorim ca tara noastra sa intre in randul tarilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, tari pe care oficiali de la Bucuresti, inclusiv din conducerea Senatului, le curteaza acerb”, a spus Mihail de la tribuna Senatului.

Replica a venit imediat din partea presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care a spus ca Polonia este o tara care merita toata admiratia.

„Pentru mine, Polonia este o tara care merita toata admiratia, pentru ca stie sa-si respecte valorile, traditiile, independenta si suveranitatea. Nu am sa fac comentarii in legatura cu ce decide Polonia, si in mod suveran, Parlamentul (...) Vreau ca in Senatul Romaniei sa nu mai aud astfel de luari de cuvant din partea unor tineri parlamentari, tineri in sensul prezentei in Parlament, care fac dovada faptului ca traiesc in Romania aproape degeaba, ei nu vad ce proportii a luat in Romania statul represiv, nu vad ceea ce s-a intamplat in ultimii ani cu Justitia din Romania, care a fost calcata in picioare. Independenta ei a ramas numai pe hartie. Care este independenta justitiie atunci cand serviciile intervin in derularea actului de justitie si in curtile care fac justitia, nu ma refer la procurori. Aceasta este justitia pe care dumneavoastra o aparati? Sunt absolut deceptionat de acest lucru, ma mir de astfel de luari de pozitie”, a spus Calin Popescu Tariceanu.

Basescu, replica pentru Tariceanu: Cand am intrat in UE am cedat o parte din suveranitate

Tariceanu a primit replica, in prima faza, de la senatorul PMP Traian Basescu, care i-a amintit ca Romania a cedat o parte din suveranitate atunci cand a intrat in Uniunea Europeana.

„Cand am intrat in UE am cedat din suveranitate. Avem capitolul trei din Tratat care da o lista intreaga de domenii in care Bruxelles-ul este suveran si nu statul national. Incurajarea nationalismului este distrugerea Uniunii Europene. Nu mai suntem suverani in sensul clasic al cuvantului de cand am intrat in UE. Asta vreau sa va fie clar la toti”, a explicat Traian Basescu.

„Confirm ce spune domnia sa”, a declarat Tariceanu dupa ce Traian Basescu si-a incheiat cuvantul.

„Eu nu fac parte din categoria de nationalisti care duce nationalismul pe primul plan, dar suveranitatea Parlamentului nu poate fi contestata. Nu vorbim de suveranitate, ci vorbim despre altceva, despre alte valori, vorbim despre statul de drept. Revenirea la statul de drept, nu la ce se numea odinioara statul de drept in perioada comunista, cand discutam despre intarirea legalitatii socialiste. Ce insemna legalitatea socialista? Forta institutiilor care bineinteles ca nu aveau niciun respect pentru drepturile cetatenilor. Eu ceeea ce vorbesc azi este necesitatea protejarii drepturilor cetatenesti, care este o valoare fundamentala nu numai pentru Romania, dar pentru intreaga Uniune Europeana. Sta la baza constructiei UE”, a mai spus Tariceanu.

Senatorul USR Radu Mihail a luat din nou cuvantul pentru a-i da replica lui Tariceanu, pe care l-a acuzat ca l-a agresat verbal.

„Aici in sala am fost agresat verbal. Mi s-a spus de catre cineva care este in viata politica de zeci de ani ca traiesc in Romania degeaba. As vrea sa va spun ca am ales sa traiesc in Romania dupa ce am fost in exil 16 ani pentru ca oameni ca acela care a rostit acele cuvinte calca in picioare drepturile cetatenilor romani, se preocupa de interesul personal si incearca sa schimbe legile justitiei pentru interesul personal al lui si al unei clici. Asa ca nu traiesc degeaba in Romania, de aia am venit in Romania si vom face acest lucru daca vrea sau daca nu vrea acest domn care imi spune ca nu vrea sa ne mai auda. Domnule Tariceanu, o sa ne auziti si azi, si maine si peste 10 ani fara nicio problema. Va veni vremea si nu foarte tarziu cand ne veti cere cuvantul de pe banca opozitiei daca nu cumva veti fi in alt loc”, a spus Mihail.

Disputa s-a incheiat cu senatorii USR oferind cate un exemplar din „Ferma Animalelor” de George Orwell tuturor celor din arcul guvernamental.

Comisia Europeana a activat miercuri Articolul 7 al Tratatului UE impotriva Poloniei, o procedura care poate conduce la pierderea drepturilor de vot ale Varsoviei in Consiliul European.

Articolul 7, prezentat drept „optiunea nucleara”, nu a mai fost folosit impotriva vreunui stat membru pana acum.

Aceasta masura este considerata un semn al ingrijorarii profunde a europenilor fata de reformele guvernemantale controversate in domeniul justitiei.