Artisolul 25 se completeaza cu un nou alineat, 5, potrivit proiectului: "Faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen de 3 ani de la data savarsirii lor."

"Initiatorii propun introducerea unui termen de prescriptie a faptelor ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate, avand in vedere ca si in materie mai grava, a ilicitului penal, exista o astfel de institutie juridica, mai precis prescriptia raspunderii penale. De asemenea, nu este nici moral si nici legal ca aceste fapte sa fie imprescriptibile", se arata in expunerea de motive, potrivit hotnews.ro.

Initiativa a mai fost semnata, pe langa cei 102 deputati PSD si de un deputat Pro Romania si unul de la minoritati, noteaza digi24.ro.

