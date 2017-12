"Urmarirea penala este secreta, eu stiu ce documente am transmis la DIICOT, eu stiu ca m-am adresat autoritatilor sa verifice daca vizitatorii arhivei aveau sau nu certificat ORNISS, stiu raspunsul, l-am trimis la DIICOT, face parte din urmarirea penala. (...)

Stiti ca DIICOT a fost sesizat de catre o terta persoana, dupa care am declarat public, am transmis documentele de la nivelul Ministerului Justitiei catre DIICOT, spre a le conexa in acelasi dosar si sa dea o solutie pe baza probelor.

Mai departe, Ministerul Justitiei nu poate sa se duca la DIICOT sa spuna: Ce ati facut in dosar, ati administrat, n-ati administrat? E problema lor. (...) Mai departe, cred ca latura penala a faptelor respective poate fi explicata de catre DIICOT, celelalte, care intra in competenta Comisiei speciale pot fi explicate de catre Comisie", a spus Toader la Antena 3, potrivit ziare.com.