"Ministrul Justitiei, sigur ca institutional, poate dialoga cu presedintele republicii si nu va ascund faptul ca oarecum era in intentia mea, cel putin in faza initiala a elaborarii proiectului, dar, din senin, am auzit o declaratie in care spunea ca si-a pierdut increderea in ministrul Justitiei. Am luat partea buna, daca si-a pierdut, partea buna a fost aceea ca a avut increderea. Pe de alta parte, nu l-am cautat e adevarat niciodata, dar a nu-l cauta nu inseamna a-l evita. (...) In competentele mele ca ministru al Justitiei intra si elaborarea proiectului legilor justitiei, de modificare a celor trei legi ale justitiei", a declarat Tudorel Toader, citat de bursa.ro.

Toader este de parere ca daca seful statului ar fi considerat necesara o intalnire, atunci ar fi putut sa ii solicite in cadrul intalnirilor din sedintele CSAT: "Stiti ca ministrul Justitiei, prin lege, face parte din Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. Ne-am intalnit in acest context. Daca domnia sa ar fi considerat util, necesar, sa avem o intrevedere, sigur, ar fi putut sa imi spuna si sigur dadeam curs. Prin urmare, imi voi vedea mai departe de limitele mele de competenta legala si constitutionala".