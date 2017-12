"Din pacate, observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se integreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de asteptat, reactia Comisiei Europene si Uniunii Europene nu intarzie sa apara. Astazi, tocmai am aflat din declaratia vicepresedintelui Comisiei Frans Timmermans ca s-a activat articolul 7 - cel considerat o bomba nucleara - posiblitatea de a se ridica Poloniei pentru devierea de la statul de drept si normele Justitiei de a i se ridica dreptul de vot in Consiliul Uniunii Europene", a afirmat Barna, la Parlament.

Actuala guvernare pare sa duca Romania in directia Poloniei, dar "cu o viteza (...) superioara"

"Ceea ce s-a intamplat astazi pentru Polonia ar trebui sa fie un avertisment foarte dur pentru Guvernul Romaniei. Daca ne uitam la ceea ce s-a intamplat astazi in Senat cand au fost adoptate si ultimele doua legi pe pachetul pe Justitie, actuala guvernare pare sa duca Romania exact in aceeasi directie si o duce cu un elan si cu o viteza aproape superioara celei reusite in Polonia. De aceea, exista un risc major ca actuala majoritate - Liviu Dragnea si PSD-ul - sa ne scoata efectiv din UE pentru ca domnul Timmermans a declarat astazi explicit ca, desi decizia a fost luata cu inima grea, dar nu este vorba doar despre Polonia, ci este vorba despre intreaga Uniune Europeana", a sustinut liderul USR.

Potrivit acestuia, "cand un stat deviaza de la valorile statului de drept si de la valorile democratiei, este firesc ca UE sa reactioneze foarte dur", scrie Agerpres.

"Deci, ne putem astepta in perioada urmatoare la oprirea fondurilor europene si nu e o perspectiva deloc indepartata de a urma situatiei din Polonia si de a pierde dreptul de vot in Consiliul European, plus ca ceea ce se intampla azi in Romania e un foarte prost semnal pentru Presedintia din 2019 pe care o asteptam cu totii, de care eram atat de mandri. Numai ca in contextul acesta de sabotare a statului de drept, perspectivele sunt sumbre pentru democratia din Romania. Fiecare noua modificare a legislatiei din Polonia - au fost 20 si ceva de modificari - a atras o reactie si un raport negativ al UE. Noi avem deja raportul negativ al MCV-ului, avem deja cel de-al doilea raport care a fost acum doua saptamani transmis Romaniei, probabil ca in momentul in care pachetul va fi finalizat si adoptat...", a spus Barna.

El a sustinut ca, daca se pastreaza modificarile aduse in Parlament Legilor Justitiei, aceasta va deveni "un instrument in curtea PSD".

"Inca suntem in aceasta lupta democratica in care noi vom contesta la CCR, presedintele va juca si el la randul sau instrumentele juridice de care dispune, vom vedea ce se va intampla pana la sfarsit. Dar, daca legile raman in aceasta forma in care Justitia devine un instrument in curtea PSD, e foarte probabil sa urmeze un raport negativ si luarea in discutie a cazului Romania. E un scenariu care pare aproape tras la indigo, cu putina intarziere", a adaugat Dan Barna, care a precizat ca se refera si la riscul modificarii codurilor penal si de procedura penala.

Modificarile propuse par sa transforme Romania "intr-un rai al infractorilor"

"Aceste modificari pentru orice privitor par sa ne transforme intr-un rai al infractorilor. Am vorbit azi cu un ambasador al unui stat membru european important care mi-a spus ca perceptia si ingrijorarea la nivel european nu este numai pentru Justitia din Romania, ci sentimentul ca crima transfontaliera la nivel european, care, de asemenea, ar beneficia de aceasta slabire a instrumentelor juridice, va transforma Romania intr-un rai al infractionalitatii europene, ceea ce pentru UE si tarile membre este un risc", a mentionat deputatul USR.