"Presedintele, vicepresedintele si presedintii de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de Senatul Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecatorii ICCJ care au functionat la aceasta instanta cel putin 5 ani, desemnati de Adunarea Generala a Judecatorilor de la ICCJ. Senatul poate refuza numirea in functiile de conducere aducand la cunostinta CSM motivele refuzului. Numirile in aceste functii se fac pe o perioada de 4 ani, fara posibilitatea reinvestirii. Revocarea din functie a acestora se face de catre Senat, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul CSM", se arata in proiectul care urmeaza sa modifice Legea 303/2004 privind statutul magistratilor.

Un alt articol spune ca procurorul general al Parchetului de la langa ICCJ, prim procurorul si adjunctul acestuia, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, adjunctii acestuia, procurorii sefi de sectie ai acestor parchete, precum si procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si adjunctii acestuia sunt numiti de Senat, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul CSM, dintre procurorii care au o vechime minima de 16 ani in functia de judecator sau procuror - pentru procurorii generali si procurorul sef DIICOT - si o vechime de minimum 14 ani in functia de procuror sau judecator - pentru adjunctii acestora si procurorii sefi de sectie -, pe o perioada de 4 ani, fara posibilitatea reinvestirii. Senatul poate refuza motivat numirea acestora, iar revocarea lor din functie se poate face tot de Senat, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul CSM.

In expunerea de motive initiatorul arata ca sefii de parchete ar trebui sa fie numiti de Senat avand in vedere ca acesta din urma "exercita mandat de reprezentativitate dat de popor ca detinator al suveranitatii nationale", propunerea ar trebui sa apartina ministrului Justitiei "ca reprezentant al ministerului care vegheaza la respectarea puterii judecatoresti, ca una dintre cele trei puteri statale fundamentale".



Proiectul de lege a fost semnat de 40 de senatori si deputati PSD si se afla in dezbatere publica la Camera Deputatilor pana pe data de 26 februarie, scrie Agerpres.