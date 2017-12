"La 28 de ani de la Revolutia Romana, gandul meu se indreapta catre romanii care s-au opus in strada dictaturii si au luptat pentru libertate si democratie. Ei sunt eroii care au facut posibil, prin sacrificiul si curajul lor, miracolul eliberator care va ramane pentru totdeauna in cartile de istorie. Am asteptat prea mult ca adevarul sa iasa la iveala. Investigatiile din Dosarul Revolutiei trebuie finalizate, iar crimele si abuzurile din decembrie 1989 pedepsite pentru ca victimelor sa li se faca, in sfarsit, dreptate.

In 1989, romanii au cerut in strada 'Jos comunismul!'. Astazi se aude din nou acest strigat. Este semnalul hotarat dat acelor politicieni care dovedesc in aceste zile ca nu vor sa se desprinda de metehnele trecutului. Apararea idealurilor Revolutiei Romane inseamna apararea institutiilor statului de drept, apararea valorilor libertatii si democratiei, precum si respectul pentru cetatean", a scris Klaus Iohannis pe Facebook.