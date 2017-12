Antonescu a declarat, intr-o conferinta de presa, ca a avut, luni, o serie de intalniri la Amsterdam, in principal cu premierul Olandei, Mark Rutte, fata de care a abordat subiectul aderarii la Schengen a Romaniei si a raportului MCV.

"Si dupa discutia cu presedintele Senatului olandez pe care am avut-o si eu si reprezentantii Guvernului aici, am vazut cred un pas decisiv si la premierul olandez in ideea ca Olanda sa nu se mai constituie intr-un obstacol, sa nu se mai constituie intr-un vot impotriva intrarii Romaniei in Schengen in formula compromisului polonez, aceea de a intra intr-o prima etapa doar in ceea ce priveste frontierele aeriene si maritime", a declarat Antonescu, potrivit MEDIAFAX.

Presedintele Senatului a precizat ca le-a reiterat oficialilor olandezi ca Romania este pe deplin "pregatita de buna vreme din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al criteriilor impuse propriu-zis de aderare la Schengen".

Antonescu a mai declarat ca Olanda "desparte" raportul MCV si capitolul tehnic necesar aderarii la Schengen si "nu va fi un obstacol in calea aderarii".

El a fost rugat sa clarifice daca in ceea ce priveste pozitia Olandei privind Schengen acest mandat a fost stabilit la nivelul Parlamentului, sau daca premierul olandez a dat asigurari ca va avea un vot pozitiv in cazul Romaniei.

"Asemenea discutii nu sunt de natura sa stabileasca mandate, pentru ca nu-i stabilesc eu mandatul premierului olandez si nici premierul olandez nu-si stabileste mandatul impreuna cu mine. Asemenea discutii aduc informatii, aduc argumente si aduc o comunicare care este semnificativa dincolo de detaliile sale. Deci, este semnificativ si asta este esenta sau concluzia discutiei, ca premierul olandez si Guvernul Olandei nu vor lega raportul MCV de Schengen. De asemenea, e foarte important cred, ca in legatura cu raportul MCV si de fapt cu situatiile la care acest raport se refera, exista sau a existat sansa unor clarificari, de asemenea noi preocupandu-ne in perioada imediat urmatoare sa trimitem inclusiv de la ministerul Justitiei informari mai detaliate partenerilor olandezi in legatura cu aceasta situatie", a explicat Antonescu.

Presedintele Senatului a mai afirmat ca premierul olandez si alti lideri europeni stiu bine ca "Romania are niste standarde mult mai exigente si niste institutii pe care alte tari europene nu le au".

"Premierul Rutte era insusi cel care aprecia in deschiderea acestei discutii ca raportul MCV daca e sa discutam numai despre el marcheaza oricum un progres si niste clarificari bine venite pentru ceea ce inseamna statul de drept si instantele judiciare, pe de alta parte, in Romania. Cred ca o informare cat mai completa pe acest subiect – fara ca Schengen-ul sa fie amestecat cu raportul MCV – este binevenita", a mai declarat Antonescu.