Antonescu a declarat la inceputul intalnirii cu presedintele APCE ca acesta a fost si "va ramane mereu" un prieten al Romaniei.

"Va multumesc, de asemenea, de la bun inceput pentru toata activitatea extrem de importanta pentru noi toti si pentru democratie pe care o desfasurati. Este, in fond, intre noi o relatie cu dublu sens, o relatie cu o institutie si relatia cu o personalitate exceptionala pentru noi. Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei este o institutie care ne-a ajutat enorm in acesti 20 de ani, alaturi de care si cu ajutorul careia Parlamentul Romaniei, institutiile democratice din Romania s-au format si s-au consolidat dupa 1990, iar dumneavoastra, domnule presedinte, sunteti un prieten de prima ora al Romaniei, un om care s-a implicat personal si din tot sufletul in a sustine cauza libertatii si democratiei in Romania", a sustinut Antonescu, care a vorbit in limba romana in debutul reuniunii, transmite MEDIAFAX.

Presedintele APCE a sustinut, la randul sau, ca intotdeauna are senzatia cand ajunge la Bucuresti ca se intoarce acasa.

"Intotdeauna cand ma plimb prin Bucuresti, un oras pe care il iubesc mult si nu degeaba se compara Bucurestiul cu Parisul, tot timpul masor schimbarile de la sfarsitul anului 1989, inceputul anilor 90, cand am fost pentru prima oara in Romania. E deja de mult trecut momentul in care, la 1 mai 1990, m-am exprimat de la balconul Univeristatii din fata Intercontinental. Era o perioada destul de agitata, pentru ca atunci cand am luat cuvantul eram alaturi de Doina Cornea", a afirmat Jean-Claude Mignon.