"Nimeni nu este mai presus de lege. Domnul presedinte e obligat sa puna in aplicare decizia. In cazul in care nu o va face, (...) Constitutia spune mai departe ce e de facut. Eu cred ca urmatorul pas este o notificare din partea Ministerului Justitiei sa puna in aplicare acea hotarare si, daca nu o va face, inclusiv e penal. Ministrul Justitiei poate sa notifice pe oricine nu pune in aplicare o hotarare. (...) Domnul presedinte al Romanei nu este rege, nu este Carol, nu este Ferdinand. Este presedinte democrat si deci trebuie sa o puna in aplicare. Nu pui in aplicare o hotarare judecatoreasca definitiva, orice sef de institutie - presedinte, sef de camera, prim-ministru - se aplica legea penala. (...) Oricine in tara asta trebuie sa respecte legea. Absolut cum se numeste, ce functie ocupa vremelnic in acel moment. Eu nu-i dau timp presedintelui pentru ca va gasi momentul oportun sa comunice ceea ce trebuie sa se intample. E hotararea CCR. (...) Suntem obligati prin lege sa punem hotararile CCR in aplicare. (...) Din momentul in care hotararea CCR a fost publicata in Monitorul Oficial ea produce efecte juridice. Ca domnul presedinte o citeste mai repede sau mai incet este cu totul alta problema'', a afirmat miercuri Badalau la Senat, potrivit Agerpres.

Pe de alta parte, Badalau i-a urat 'La multi ani' si sanatate sefului statului, care implineste miercuri 59 de ani.