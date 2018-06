" Cu o tristete extraordinara, suntem in masura sa confirmam moartea prietenului si colegului nostru Anthony Bourdain. Dragostea lui pentru aventura, prieteni noi, mancaruri si bauturi noi si povestile remarcabile culese din lumea intreaga l-au facut sa devina un povestitor unic. Talentele sale nu au incetat niciodata sa ne uimeasca si ne va fi foarte dor de el. Gandurile si rugaciunile noastre se indreapta acum catre fiica lui si familia lui in aceasta perioada dificila ", se afirma in comunicatul difuzat de CNN, citat de AFP.

Cu o voce grava si un sarm natural, Anthony Bourdain a vizitat in cadrul acestei emisiuni numeroase tari, in cautarea autenticitatii si dorind sa celebreze traditiile culinare din cele mai variate zone ale lumii.

Anthony Bourdain a inceput sa devina cunoscut in 1999, cand revista The New Yorker a publicat un articol al sau, intitulat "Don't Eat Before Reading This", pe care maestrul bucatar l-a dezvoltat apoi intr-o carte aparuta in 2000, "Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly". In acea carte, Bourdain relateaza evenimente insolite din culisele gastronomiei, cu o tusa rock'n'roll care caracterizeaza viata din New York si numeroasele excese ale acesteia.

Avand studii in domeniul gastronomiei, Anthony Bourdain a petrecut mai multe decenii lucrand in restaurante de lux, in special in Brasserie Les Halles, un restaurant francez din Manhattan.

Era cunoscut si pentru angajamentele sale sociale, in special impotriva hartuirii sexuale din restaurante si in favoarea deschiderii culturale si a integrarii.

Avea de mai multe luni o relatie cu actrita italiana Asia Argento, pe care a sustinut-o in "cruciada" sa impotriva producatorului de film Harvey Weinstein, pe care l-a acuzat de viol.

Decesul lui Bourdain reprezinta a doua sinucidere din aceasta saptamana a unei personalitati americane. Creatoarea de moda Kate Spade, care si-a construit un veritabil imperiu in industria modei, in special in domeniul posetelor si accesoriilor, a fost gasita decedata in apartamentul ei din New York, marti, tot in urma unei sinucideri.

Rata sinuciderilor a crescut in aproape toate statele americane din 1999 pana in 2016, potrivit statisticilor oficiale publicate joi de U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Aproape 45.000 de persoane s-au sinucis in Statele Unite in 2016, fapt pentru care sinuciderea a ajuns in topul primelor trei cauze de deces din aceasta tara, alaturi de maladia Alzheimer si supradozele de droguri si medicamente.

Sinuciderile au inregistrat cea mai mare crestere in randul persoanelor americane cu varste cuprinse intre 45 si 64 de ani, potrivit aceluiasi raport publicat de CDC. Specialistii recomanda autoritatilor sa adopte o abordare mai larga in ceea ce priveste preventia, inclusiv prin cresterea sprijinului financiar acordat de catre stat, sprijinirea familiilor si a prietenilor dupa o sinucidere si identificarea si ajutorarea persoanelor care prezinta riscuri sporite de sinucidere.