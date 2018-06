"Kate suferea de depresie si angoasa de mai multi ani", scrie Andy Spade intr-un text trimis ziarului New York Times, precizand ca ea colabora indeaproape cu medicii sai pentru a incerca sa depaseasca boala.

Andy, care a creat in 1993 marca Kate Spade alaturi de cea care i-a devenit sotie, a precizat ca stilista era in tratament cu antidepresive si anxiolitice. "Nu exista niciun semn sau vreun avertisment ca va face acest lucru", a asigurat Andy Spade referindu-se la sinuciderea sotiei sale la domiciliul lor din New York.

"Este un adevarat soc, nimic din toate acestea nu i se potriveau", a precizat el. Andy Spade a contrazis astfel partial declaratiile surorii lui Kate Spade, Reta Saffo, care a declarat din Kansas City Star ca sinuciderea lui Kate "nu era complet neasteptata".

Reta Saffo a lasat de asemenea sa se inteleaga ca Kate Spade a refuzat orice tratament medical, preferand consumul de alcool si droguri. Chestionat de New York Times, fratele lui Kate Spade, Earl Brosnahan, a declarat ca Reta Saffo avea "contacte sporadice" cu sora ei si ca aceasta intrerupsese de ani de zile contactul cu rudele sale.

Potrivit site-ului TMZ, citand surse ale politiei, Kate Spade a cazut in depresie in ultimele zile dupa plecare de acasa a sotului ei, care dorea sa divorteze. Andy Spade a confirmat ca el si sotia sa traiau separat de zece luni, dar a precizat ca "nu au vorbit niciodata de divort" si ca se vedeau zilnic.



Reactiile celebritatilor dupa decesul creatoarei Kate Spade, care a murit la varsta de 55 de ani, s-au inmultit in presa internationala incepand de marti seara.

Anna Wintour, redactor-sef al revistei americane Vogue, a dorit sa salute talentul "unei femei autentice". "Kate Spade avea darul de invidiat de a intelege exact ce voiau sa poarte femeile din lumea intreaga", a declarat Anna Wintour intr-un comunicat.

Specialista in accesorii, Kate Spade a devenit cunoscuta mai intai cu ajutorul unei linii de genti si posete, care combina designul clasic cu elemente moderne. "Si-a lansat brandul intr-o epoca in care toata lumea credea ca definitia unei posete era exclusiv europeana, promovata de case de moda foarte vechi. Si atunci a intrat in scena aceasta tanara femeie profund americana, care a schimbat totul", a adaugat Anna Wintour.

"Disparitia tragica a lui Kate Spade ne reaminteste intr-un mod dureros faptul ca nu cunoastem durerea celor din jur si nici greutatile care ii apasa", a scris si Ivanka Trump intr-un mesaj publicat pe Twitter.