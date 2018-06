Filmul a fost inclus in competitia oficiala a celei de-a 53-a editii a prestigiosului eveniment care se va desfasura in Cehia, in perioada 29 iunie-7 iulie 2018.



"«Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari». Titlul este un citat, de aceea e pus intre ghilimele. Fraza a fost rostita in Consiliul de Ministri, in vara lui 1941, de catre domnul profesor Mihai Antonescu. Desi nu este o invitatie la dialog, fraza angajeaza in mod direct viitorul, asa ca am hotarat sa ii oferim domnului profesor un raspuns, unul cinematografic. Un «arc peste timp», cum ar veni", declara Radu Jude.

Potrivit unui comunicat remis 9am, cel de-al 6-lea lungmetraj regizat de Radu Jude ii are in distributie pe actorii Ioana Iacob, Alexandru Dabija, Alex Bogdan, Ilinca Manolache, Serban Pavlu, Ion Rizea, Claudia Ieremia, Bogdan Cotlet.



„Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari” spune povestea realizarii unei reconstituiri istorice pentru un spectacol de strada.



Regizorul Radu Jude declara: „E un film dens, contine foarte multe lucruri pentru toate gusturile, ceea ce il face un adevarat film comercial. Iasi & Odessa 1941, Namibia 1904. O nuvela de Isaac Babel. Un comentariu de Giorgio Agamben la un text de Hannah Arendt. Citate si referinte pentru toti: de la Maresalul Antonescu la Ludwig Wittgenstein, de la dr. Joseph Goebbels la dr. Nicolae Paulescu, de la D.W. Griffith la N. Steinhardt, de la Cioran la Fiara Palosului-Boldur, de la Raul Hilberg la domnul profesor Gheorghe Alexianu. O secventa din „Oglinda” de Sergiu Nicolaescu. Un preot ortodox jucat cu sensibilitate de Rares Hontzu. Un haiku recitat de Alexandru Dabija (unde esti tu, George Vraca?). Doua fotografii din 1941. Un fragment dintr-un film de arhiva cu armata romana (“soldatii Crucii si ai dreptatii”) intrand in Odessa. Ioana Iacob, o actrita extraordinara. Alexandru Dabija, superb. Ilinca Manolache, Alex Bogdan, Claudia Ieremia, Ion Rizea, Bogdan Cotlet. Serban Pavlu razand ca Beavis & Butthead. Minunati actori neprofesionisti, cum ar fi Gheorghe Mezei sau Dumitru Raducu. Nici iubitorii teatrului de revista nu au fost uitati: Tudorel Filimon e incantator si doar Alex Bogdan il intrece in panarama! Imagine realizata de Marius Panduru pe 16 mm si pe video. Muzica de toate felurile, de la „Raze de Soare” la „Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren”. Nuditate. Fanfara. Impuscaturi. Umor intelectual (unde sunt invocati Saul Kripke si Rorty, de exemplu), dar si cazon. “Ce sa mai spun, canta si muzica, era ceva extra”, cum scrie Gellu Naum. Un adevarat film pentru intreaga familie!”



„Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari” are imaginea semnata de Marius Panduru (RSC), montajul de Catalin Cristutiu, sunetul de Jean Umanski, Camille Barrat, Marco Peron, Sophie Chiabaut, mixajul de Cristinel Sirli, designul de sunet de Dana Bunescu si scenografia de Iuliana Vilsan.

Producator este Ada Solomon, co-producatori Jiří Konečný, Serge Lalou, Claire Dornoy, Rossitsa Valkanova, Jonas Dornbach, Janine Jackowski, Maren Ade. Producator asociat: Holger Stern.

„Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari” este o productie Hi Film, in coproductie cu Endorfilm (Cehia), Les Films D’Ici (Franta), Klas Film (Bulgaria), Komplizen Film (Germania), ZDF/Arte, TVR, sustinut de Centrul National al Cinematografiei, Czech Film Fund, L’Aide aux Cinémas du Monde, Centre National du Cinéma et de L’Image Animée – Institut Français, Bulgarian National Film Center si Eurimages, cu sprijinul financiar al Dr. Oetker, Covalact, Farmacia DONA, AQUA Carpatica, Domeniile Samburesti, EXIMTUR – Compania de calatorii, MediaCom.

Filmul va fi distribuit de microFILM, in cinematografele din Romania, din 28 septembrie 2018. Vanzari internationale Beta Cinema.